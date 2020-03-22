اصنعي منظف حمام قويا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 11:51 صباحا

النظافة هي كلمة السر في الوقاية من الإصابة بالفيروسات والعدوى، خاصة في ظل انتشار كابوس كورونا المستجد، الذي يصيب مئات الآلاف، حول العالم.

ويمكنكِ بمكونات بسيطة متوافرة لديكِ عمل العديد من المنظفات الطبيعية بطريقة سهلة وبتكلفة لا تذكر، حسب «سوبر ماما».

منظف حمام قوي  
الحمام من الأماكن التي يجب أن تهتمي بتنظيفها بشكل يومي، حتى تضمني خلوها من الميكروبات والجراثيم التي قد تضر بصحة أسرتكِ، بالإضافة إلى الحفاظ على جماله والتخلص من آثار الأبخرة المتراكمة فيه.

المكونات:
2 ملعقة ملح ليمون
ملعقة بيكنج صودا
3 قطرات زيت عطري
ملعقة منظف أطباق

الطريقة:
في وعاء عميق، اخلطي جميع المكونات جيدًا.
ضعي المكونات في قوالب بلاستيكية، واتركيها حتى تجف.
ألقي مكعبًا من المنظف في المرحاض، ونظفيه جيدًا ولاحظي الفرق.

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