أفضل ألوان غرف الأطفال في 2020

في كل عام تتصدر بعض الألوان موضة غرف نوم الأطفال، وفي العام 2020 لفت الأنظار ظهور درجات متنوعة بين الزاهية والناعمة التي يمكن أن تتناسب مع ذوق أطفالك.

فتعرفي على الدرجات الرائجة، واختاري اللون المناسب لأطفالك، حسب «فستاني».

اللون الأحمر

ظهر اللون الأحمر ضمن موضة ألوان ديكور غرف نوم الأطفال 2020. ولأن هناك الكثير من السيدات يمكن أن تتردد من تجربة الدرجات الزاهية وبالتحديد الأحمر، فيمكنك تجربة تطبيقه على حائط واحد فقط وليس أكثر؛ لضمان تنظيم ديكور الغرفة بشكل هادئ مع عمل حوائط أخرى باللون الأبيض.

اللون الأزرق

يعد اللون الأزرق من الدرجات الرائعة التي يمكن أن تتناسب مع ذوق الأطفال. وهذا اللون بالتحديد مناسب لغرفة نوم الأولاد والبنات. لهذا كان من الدرجات التي تواجدت على رأس قائمة موضة ألوان 2020 لديكور غرف نوم الأطفال.

اللون الوردي

يعد اللون الوردي من أشهر الدرجات التي يمكن أن تتناسب مع ذوق غرفة نوم الفتيات، والذي يتصدر موضة الألوان الرائجة لغرف نوم الأطفال في 2020. ويمكنك تنسيقه مع أثاث باللون الأبيض أو الرمادي للحصول على ديكور غرفة متناسق بشكل جذاب.

اللون الأخضر

إن كنتِ تبحثين عن درجات باستيل ناعمة يمكن أن تتناسب مع غرف نوم أطفالك سواء كانوا أولادًا أم بنات، يمكنك اختيار اللون الأخضر الباستيل، الذي يسمى بالـ Mint Green. فهو سيكون رائعًا إن قمتِ بتنسيقه مع ديكور باللون الأبيض أو بدرجات باستيل أخرى.

اللون الأصفر

يعد اللون الأصفر من الدرجات الرائجة ضمن موضة ألوان 2020 لغرف نوم الأطفال. وذلك سواء بالدرجات الزاهية أو الباستيل التي يمكن أن تلبي جميع الأذواق. ولكن أنصحك بألا تقومي بتلوين الحجرة بأكملها واكتفي باختيار حائط واحد باللون الأصفر كي لا تكون مبالغة.

اللون الرماد

يعد من الدرجات الرائجة والجميلة التي تصدرت موضة ألوان 2020 لديكور غرف نوم الأطفال. والذي يمكنك اللجوء إليه إن كنت تبحثين عن درجات داكنة ومميزة تتناسب مع حجرة نوم الأطفال.