أفكار لترتيب المكتبة بطريقة رائعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 01:05 مساء

معظمنا يبحث عن طرق وأفكار لترتيب المكتبة بشكل جذاب، يشبه هذه الصور التي تشاهدينها عبر «إنستغرام» أو «بنترست».

إليك نصائح وأفكار بسيطة ستساعدك على تنسيق ديكور المكتبة بطريقة فنية جذابة، حسب «فستاني».

نصائح لترتيب المكتبة
١- حاولي التنويع في ترتيب الكتب، فمثلاً امزجي بين الشكلين الأفقي والرأسي.

٢-أضيفي بعض الإطارات المميزة التي تعبر عنك على أرفف المكتبة.

٣- يمكنك وضع إطار أو قطعة فنية صغيرة أعلى الكتب المصفوفة بشكل أفقي، لتعطي لمسة جمالية للمكتبة بشكل عام.

٤- إن كنت من محبات تواجد أصيص الزرع في المكتبة فتأكدي من أنك تستخدمين زهورًا صناعية، حتى لا تضطرين إلى ريها وهو ما قد يفسد الكتب بالتأكيد.

٥- ضعي بعض الصور العائلية أو الهدايا التذكارية البسيطة التي جمعتِها من السفر.

٦- اصنعي تناغمًا بين ألوان الكتب عند رصها في مكتبتك وستلاحظين كم هي جذابة.

٧- اختاري كتابًا بغلاف مميز أو بعنوان جذاب واجعليه بارزًا أمام عينيك في المقدمة.

٨- إذا كنتِ تستخدمين أرففًا متفرقة، تأكدي من وضع نهايات للكتب حتى تكون ثابتة في أماكنها وغير معرضة للسقوط.

٩- ضعي بعض الإكسسوارات في الأماكن الفارغة بالمكتبة، مثل الكرة الأرضية أو التماثيل، لتزيين المكتبة بأناقة.

١٠- أخيرًا يمكنك وضع ورق حائط ملون على خلفية المكتبة، فهو حقًّا سيؤثر على الشكل العام للمكتبة.

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