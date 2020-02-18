اصنعي صابون الأواني بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 10:21 صباحا

إليكِ عزيزتي طريقة سهلة لصنع صابون الأواني في المنزل، دون أي مواد كيماوية تسبب أي ضرر لبشرتكِ، حسب «شملولة».

المكونات:
- 4 ثمرات ليمون مقطعة.
- ½ 3 أكواب ماء (مقسمة إلى كوب ونصف، وكوبين).
- ½ كوب (125 ملم) خل أبيض.
- كوب ملح كوشير (خشن).

الطريقة:
1- قسمي الليمون إلى قطع سميكة صغيرة، وتأكدي من إزالة جميع البذور.
2- ضعي قطع الليمون في إناء صغير، وأضيفي لها كوبًا ونصف من الماء وضعيه على نار هادئة.
3- اتركي الليمون يغلي لمدة 20 دقيقة، حتى يقل الماء وتصبح قطع الليمون طرية جدًّا.
4- حركي الليمون بشكل متكرر واضيفي له الماء عند الحاجة، ثم أغلقي النار واتركي الليمون بضع دقائق حتى يهدأ.
5- ضعي الليمون في الخلاط وأضيفي له كوبين من الماء، واضربيه على درجة عالية حتى يصبح ناعمًا تمامًا.
6- صفي الليمون باستخدام مصفاة صغيرة، وضعيه في الإناء مجددًا وأضيفي له الخل الأبيض والملح.
7- اخلطي المزيج ببطء، واطهيه على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتماسك جيدًا.
8- أغلقي النار واتركي المزيج حتى يهدأ تمامًا، ثم اسكبيه في زجاجة سائل تنظيف الصحون الخاصة بكِ.
9- احفظي سائل التنظيف داخل الثلاجة لضمان إطالة عمره.

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