اصنعي صابون الأواني بنفسك

إليكِ عزيزتي طريقة سهلة لصنع صابون الأواني في المنزل، دون أي مواد كيماوية تسبب أي ضرر لبشرتكِ، حسب «شملولة».

المكونات:

- 4 ثمرات ليمون مقطعة.

- ½ 3 أكواب ماء (مقسمة إلى كوب ونصف، وكوبين).

- ½ كوب (125 ملم) خل أبيض.

- كوب ملح كوشير (خشن).

الطريقة:

1- قسمي الليمون إلى قطع سميكة صغيرة، وتأكدي من إزالة جميع البذور.

2- ضعي قطع الليمون في إناء صغير، وأضيفي لها كوبًا ونصف من الماء وضعيه على نار هادئة.

3- اتركي الليمون يغلي لمدة 20 دقيقة، حتى يقل الماء وتصبح قطع الليمون طرية جدًّا.

4- حركي الليمون بشكل متكرر واضيفي له الماء عند الحاجة، ثم أغلقي النار واتركي الليمون بضع دقائق حتى يهدأ.

5- ضعي الليمون في الخلاط وأضيفي له كوبين من الماء، واضربيه على درجة عالية حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

6- صفي الليمون باستخدام مصفاة صغيرة، وضعيه في الإناء مجددًا وأضيفي له الخل الأبيض والملح.

7- اخلطي المزيج ببطء، واطهيه على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتماسك جيدًا.

8- أغلقي النار واتركي المزيج حتى يهدأ تمامًا، ثم اسكبيه في زجاجة سائل تنظيف الصحون الخاصة بكِ.

9- احفظي سائل التنظيف داخل الثلاجة لضمان إطالة عمره.