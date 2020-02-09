طرق تنظيف مروحة السقف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 12:09 مساء

من الأفضل تنظيف المراوح باستمرار، حتى في الفترات التي لا نستعملها فيها، لأن ذلك يؤثر على شكل المنزل وصحة الجو، حتى لا تنشر الجراثيم والبكتيريا داخله.

لذلك يجب تنظيف المراوح باستمرار أو تغطيتها باستخدام أغطية من القماش أثناء فصل الشتاء، وكأنك تقومين بتخزينها لحين دخول موسم الصيف مرة أخرى.

تعرفي معنا على طرق تنظيف مراوح السقف بخطوات بسيطة وسريعة وآمنة، وفق «شملولة».

طريقة أولى
قبل البدء في تنظيف مروحة السقف يجب تغطية محيط المروحة أثناء تنظيفها لحماية السجاد والأثاث من الأتربة.
نقوم بفصل الكهرباء عن المروحة.
نحضر الفرشاة ذات المقبض الطويل التي نستخدمها في تنظيف السقف، ونمررها على مروحة السقف حتى تصبح نظيفة تمامًا.

طريقة ثانية
نحضر ماء دافئ مخلوط به مسحوق صابون المواعين، ونبلل اسفنجة أو قماشة في خليط الماء ومسحوق الغسيل.
ثم نمرر الإسفنجة على المروحة حتى تصبح نظيفة تمامًا.
وأخيرًا نمرر قطعة قماشة جافة تمامًا على المروحة ونتركها حتى تجف.

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