نصائح لمنزل بلا جراثيم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 04:44 مساء

يجب أن تكون ديكورات المنزل عامل مساعد على وجود حياة صحية، وليس فقط أن تعنى بالشكل والمظهر المميز للمكان الذي نعيش فيه.

وليس من الضروري إنفاق الكثير من المال للحصول على منزل صحي يخلو من الجراثيم، بل يجب الاهتمام بنظافة المساحة، حسب «شملولة».

يجب الالتزام بنصائح التدبير الآتية:
من الضروري أن تدخل أشعة الشمس إلى غرف المنزل، وذلك حتى تقضي على بكتيريا الفراش وغيرها من الميكروبات، وفي هذا الإطار من الواجب تهوية الحمّام من حين لآخر.

أقمشة الستائر ذات الألياف الطبيعية، مثل: القطن والكتان والحرير، تسمح بنفاذ أكبر لأشعة الشمس، وهي صحيّة أكثر بالمقارنة بتلك المصنوعة من البلاستيك والبوليستر.

النباتات والأزهار الطبيعيّة تنقي الجو، وتشيع إحساسًا بالراحة والسلام، سواء داخل غرف المنزل أو في شرفاته.

للتخلص من رائحة النفتالين غير المحبّبة عند التخزين، ولإضافة رائحة ذكية إلى الأدراج والدواليب، يمكن اللجوء إلى مضادات حديثة للعتة، تلك التي تدخل الزيوت العطريّة الطبيعيّة في تركيبها.

الشموع المعطرة في الغرف تحقق الغرض المطلوب منها من متعة حسية وراحة نفسية.

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