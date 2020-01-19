معطر فراش منزلي

تساعد الزيوت الأساسية على الراحة والتدليل وتعزز الاسترخاء، ولأن أنواعها متعددة لتختاري منها ما تفضلين، تقدم لكِ طريقة لتعطير الفراش بخطوات سهلة وبسيطة، حسب «شملولة».
المكونات:
10 قطرات من الزيت العطري الذي تفضلينه.
½ كوب من الماء المقطر (يتم تنقية الماء المقطر من جميع الشوائب حتى يستمر لفترة أطول).
زجاجة رشاش.
2 ملعقة كبيرة من الكحول (يساعد على خلط الزيوت الأساسية في المحلول (لأن الزيت والماء لا يختلطان)، ويوزع الخليط في الهواء بشكل أفضل).
الطريقة:
أحضري القمع لوضع المكونات في زجاجة.
ضعي قطرات الزيت العطري والكحول. أضيفي الماء إلى الزجاجة، واتركي مساحة كافية حتى لا يتسرب من الزجاجة عند رجها.
رُجي الزجاجة جيدًا وإذا كنتِ تريدين أن تكون الرائحة أقوى، زيدي كمية الزيت العطري.
رُشي على كل الأقمشة حسب رغبتكِ، ورُشي على الوسادة وقت النوم أو على البطانية وأي غطاء.