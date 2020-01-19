معطر فراش منزلي

تساعد الزيوت الأساسية على الراحة والتدليل وتعزز الاسترخاء، ولأن أنواعها متعددة لتختاري منها ما تفضلين، تقدم لكِ طريقة لتعطير الفراش بخطوات سهلة وبسيطة، حسب «شملولة».

المكونات:

10 قطرات من الزيت العطري الذي تفضلينه.

½ كوب من الماء المقطر (يتم تنقية الماء المقطر من جميع الشوائب حتى يستمر لفترة أطول).

زجاجة رشاش.

2 ملعقة كبيرة من الكحول (يساعد على خلط الزيوت الأساسية في المحلول (لأن الزيت والماء لا يختلطان)، ويوزع الخليط في الهواء بشكل أفضل).