نصائح لتنظيف الملابس الصوفية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 03:39 مساء

هناك أمور يجب عليكِ معرفتها قبل الشروع في تنظيف الملابس الصوفية، إذ قد ترتكبين خطأ أثناء عملية التنظيف يؤدي إلى تلف الملابس أو فقدان رونقها.

إليكِ عزيزتي بعض النقاط المهمة، التي عليكِ الالتزام بها أثناء تنظيف الملابس الصوفية، وفق «شملولة».

نصائح وقواعد
يفضل في كل الأحوال عدم غسل الملابس الصوفية بكثرة، إلا إذا سقط عليها شيء تسبب في بقعة عليها؛ لأن الإفراط في غسل الأصواف يعمل على ظهور الوبر.

لابد من إزالة الغبار من الأصواف قبل غسلها، وذلك بدعك مكان البقعة برفق.

يجب استخدام الماء الفاتر عند غسل الملابس الصوفية، مع مراعاة عدم حكها كثيرًا، كما يفضل عدم عصرها حتى لا تتشابك خيوطها.

يفضل ترك القطع الصوفية على المنشفة قبل نشرها لتتخلص من الماء.

إذا كانت الملابس الصوفية بيضاء، احذري استخدام مسحوق غسيل له تأثير قلوي مثل الكلور وما شابه.

للحفاظ على نعومة الملابس الصوفية ضعي قليلًا من الجلسرين في ماء الغسل.

يجب أن يكون ماء الغسل والشطف على درجة الحرارة نفسها، لأن تغير درجة الحرارة يتسبب في انكماش الصوف وتمدده مما يؤثر عليها.

يمكنكِ إضافة ربع معلقة من النشا لكل لتر ماء الشطف إذا كانت القطع بيضاء، لأن الصابون يؤدي إلى تلفها.

يفضل وضع قليل من الخل في ماء الشطف للحفاظ على الألوان زاهية.

ويضاف قليل من محلول النشادر للملابس الصوفية السوداء.

احذري عند غسل القطع الصوفية استخدام صودا الغسيل، وإياك ونقع الملابس الصوفية.

تجنبي عصر الملابس الصوفية، كل ما عليكِ هو الضغط عليها برفق لتتخلصي من الماء.

يفضل نشر القطع الصوفية في مكان بارد وجاف، أي لا تعرضيها للشمس نهائيًّا.

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