9 درجات من الأبيض لديكور بيتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 03:00 مساء

هناك الكثير من درجات اللون الأبيض، التي يمكن أن تتماشى مع العديد من ملحقات وأثاث المنزل، إذ يمكن دمجه مع كثير من ملحقات المنزل.

إذا لم تقتنعوا حتى الآن باللون الأبيض للدهان الأساسي في ديكور المنزل نعتقد أنكم سوف تقتنعون بعد العرض عليكم أفضل 10 دهانات بيضاء للحوائط، حسب «شملولة».

الأبيض الـ Alabaster
هذا اللون من الألوان الناعمة وله لمسة ناعمة مع اللون الأصفر، ويعتبر هذا اللون من الألوان الكلاسيكية وهو مثالي لتعدد الديكورات داخل المنزل.

الأبيض القمري
هذا اللون من الألوان الدافئة مثل اللونين الأزرق والأخضر، وهذه الألوان مفضلة لمَن لا يحب الألوان الصاخبة.

الأبيض الـ Promenade
هذا اللون دافئ ويبدو متماسكًا ومريحًا للأعصاب ويساعد على الاسترخاء لمَن لديه رغبة في الهدوء، وأفضل مكان لهذا الطلاء هو غرفة النوم.

الأبيض القوي
استخدام اللون الأبيض القوي القريب من الرمادي يعطي للمنزل مظهرًا أكثر حداثة، يفضل استخدام هذا اللون مع أثاث ناعم، كما أن استخدامه يجعل المكان به مساحة مريحة.

الأبيض النقي
الأبيض النقي أكثر درجات ألوان اللون الأبيض شهرة واستخدامًا، ويمكن استخدام هذا اللون في دهان الغرفة بشكل عام أو دهن الإطارات. يمكن استخدام ألوان أخرى مع اللون الأبيض النقي وهي اللون الذهبي والألوان الحيادية الناعمة.

أبيض الدب
هذا اللون الأبيض من الألوان التي تتميز بالسطوع، لذلك فله شعبية كبيرة، ويمكن دمج اللون الأبيض القديم مع اللون الأبيض القهوي للحصول على لون رائع.

أبيض الـ Navajo
هذا اللون من مجموع اللون الأبيض الباهتة، وهو لون دافئ لطلاء جزء من غرفتك.

اللون الأبيض اللامع
الأبيض اللامع يتماشى مع الأخضر والرمادي، ومن الأفضل استخدامها في طلاء الخشب والأسطح المعدنية وإطارات الصور، ويمكن استخدامه في إحياء الأثاث القديم من الخارج.

الأبيض الكريمي
يساعد هذا اللون على إبراز اللمسات المنزلية التي نقوم بها في الديكور، خاصة المفروشات والأشياء الخشبية، لذلك يفضل استخدام هذا اللون إذا أردتم طلاء الغرفة بشكل كامل، كما يمكن استخدامه في تزيين الأبواب.

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