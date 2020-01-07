الطريقة المثالية لتنظيف خزانة المطبخ الخشبية

مع مرور الوقت تتراكم الدهون والأوساخ في المطبخ، ويصعب تنظيفها، خاصة خزانة المطبخ الخشبية التي تعاني كثير من السيدات في تنظيفها.

تعرفي معنا على خطوات تفصيلية لتنظيف خزانة المطبخ الخشبية وإعادتها كأنها جديدة، ويمكن تطبيق هذه الخطوات لتنظيف الدهون من أي خشب داخل المطبخ، حسب «شملولة».

الأدوات المطلوبة

سنحتاج إلى صابون الأطباق، إناء كبير به ماء ساخن، إسفنجة (أو مناشف مصنوعة من الألياف، أو مناشف ميكروفيبر، التي تعتبر الأفضل في الاستخدام)، وصابون الزيت.

إعداد الصابون

نضع ملعقتين كبيرتين من إناء يحتوي على الماء الساخن، من الممكن غلق الحوض والقيام بهذه العملية فيه.

الطريقة

نغمر الإسفنجة في الماء المختلط بالصابون، ثم نستخدمها على الأماكن الممتلئة بالأوساخ وحول المقابض، ونحرص على استخدام الصابون على المناطق المتسخة بشدة، وعدم غمر الخشب بالماء حتى لا يتأذى الخشب.

فرك المناطق المتسخة

نستخدم إسفنجة أو فرشاة ناعمة لفرك المناطق المتسخة حتى يصبح خشب الخزائن نظيف تمامًا، ونتجنب استخدام أي أدوات صلبة أثناء الفرك حتى لا يتأذى الخشب.

تجفيف الخشب

نمسح الصابون من على خشب خزائن المطبخ باستخدام قطعة إسفنجة نظيفة.

تلميع خشب خزائن المطبخ

جاء الآن وقت التلميع، أفضل طريقة لتلميع خشب المطبخ ليعود جديدًا من جديد هي استخدام صابون الزيت. ونخفف صابون الزيت قبل الاستخدام ونستخدمه على قطعة خشبية لا نحتاجها، إذا تأثرت القطعة الخشبية بشكل سيئ لا نستخدم هذا الصابون.

أما إذا جرت الأمور على ما يرام فيمكنكم البدء في تطبيقه على خزائن خشب المطبخ عن طريق صب كمية صغيرة من صابون الزيت بعد تخفيفه على منشفة نظيفة، ثم نمرر المنشفة على خشب الخزائن لعمل طبقة رقيقة، نترك خشب خزائن المطبخ للحظات ثم نمرر منشفة جديدة نظيفة عليه.