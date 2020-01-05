نصائح لتهوية المنزل في الشتاء

تعرفي معنا اليوم عزيزتي على الخطوات الرئيسية لتهوية المنزل في الشتاء، حسب «شملولة».

خطوات ونصائح:

يجب فتح النوافذ والأبواب يوميًّا لمدة ساعتين ويُفضل قبل التاسعة صباحًا.

استغلوا عدم وجود أي أحد في المنزل وقوموا بتهويته، أما في حالة وجود أحد فمن الممكن أن نقوم بفتح النوافذ ولكن ليس بشكل كامل.

يُفضل تهوية المطبخ والحمام في البداية قبل تهوية أي غرفة من غرف المنزل.

نقوم بتهوية المطبخ باستخدام الشفاط أثناء تحضير الطعام بشكل دائم، ويُفضل عدم إعداد الطعام في أوقات متأخرة.

عدم استخدام أي نوع من أنواع المعطرات إلا بعد تهوية المنزل تمامًا.

نحاول منع التدخين تمامًا داخل المنزل.

نحاول التنظيف خاصة الغُبار بشكل مستمر، ومن الممكن استخدام المكنسة الكهربائية لتسهيل ذلك، ونحاول أيضًا تعريض الأغطية للشمس مرة على الأقل يوميًّا.

إذا أُستُخدمت المِدفأة التي تعمل بالحطب يجب الحِرص على فتح إحدى النوافذ بشكل بسيط للتخلص من أي أبخرة.