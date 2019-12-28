وداعا للرائحة الكريهة للملابس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 03:29 مساء

معظم السيدات يبحثن عن كيفية التخلص من الرائحة الكريهة للملابس بعد الغسيل، فهذه مشكلة تتكرر في معظم البيوت.

لتقضي على رائحة الكمكمة التي تتصاعد من الملابس بعد غسلها، اتبعي هذه الخطوات البسيطة، حسب «سوبر ماما».

نصائح وخطوات:
لا تضعى الملابس أو المناشف المبللة داخل سلة الغسيل مباشرة، اتركيها تجف أولًا ثم اغسليها، فهذه العادة تُكسب الغسيل رائحة كريهة.

جففي الملابس في الهواء الطلق والشمس، وتجنبي تجفيفها داخل المنزل أو الحمام إلا للضرورة القصوى.

أخرجي الملابس للتهوية في الأيام المشمسة، ونظفي دولابك وافتحيه من حين لآخر، لتعطي متنفسًا للملابس الموجودة داخله.

لا تطوي الملابس وهي مُبللة أبدًا، فهذا يساعد على تكاثر البكتيريا، وزيادة رائحتها الكريهة.

ضعي قطعة الملابس ذات الرائحة الكريهة في الفريزر، إذا لم يكن لديكِ وقت لغسلها وانتظارها حتى تجف، إذ إن درجة الحرارة شديدة البرودة تؤدي إلى قتلها، فقط ضعي الثوب في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق، واتركيه في الفريزر طوال الليل.

استعيني بحبوب الفحم النشط، للقضاء على أي رائحة كريهة للملابس، كل ما عليكِ فعله، وضع قطعة الملابس في كيس بلاستيكي مع الحبوب، وستمتص الرائحة تمامًا.

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