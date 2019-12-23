اصنعي مسحوق الغسيل بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 11:37 صباحا

تتفاوت مساحيق الغسيل في قدرتها على تنظيف وتعقيم الملابس أثناء استخدامها في الغسيل، وهو أمر لا نستطيع الاستغناء عنه نهائيًّا حتى وإن أصبح سعرها عاليًا.

وهنا نساعدكِ في صنع مسحوق الغسيل في المنزل لجميع أنواع الغسالات وبكل سهولة، حسب «شملولة».

المكونات
لتر ماء.
50 غرامًا أي نوع من الصابون.
45 غرام بيكربونات الصودا.

الطريقة
قومي ببشر الصابون جيدًا، ثم ضعيه في الماء وقلبيهما جيدًا.
ضعي الخليط على النار، واتركيه حتى تتجانس العناصر معًا.
أبعدي الخليط عن النار، ثم أضيفي إليه بيكربونات الصودا، وحركي الخليط.
اتركي الخليط يبرد على حرارة الغرفة ثم استخدميه.

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