اصنعي مسحوق الغسيل بنفسك

تتفاوت مساحيق الغسيل في قدرتها على تنظيف وتعقيم الملابس أثناء استخدامها في الغسيل، وهو أمر لا نستطيع الاستغناء عنه نهائيًّا حتى وإن أصبح سعرها عاليًا.

وهنا نساعدكِ في صنع مسحوق الغسيل في المنزل لجميع أنواع الغسالات وبكل سهولة، حسب «شملولة».

المكونات

لتر ماء.

50 غرامًا أي نوع من الصابون.

45 غرام بيكربونات الصودا.