الألوان المحايدة.. معناها وسماتها الإيجابية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 02:19 مساء

الديكورات تعني الألوان، والأمر لا يمكن أن يكون عشوائيا فاختيار اللون المناسب سر من أسرار نجاح الديكور في منزلك.

وهنا نستعرض معنى الألوان المحايدة وسماتها الإيجابية، حسب «المرسال».

إذ تساعد الألوان المحايدة في التركيز على الألوان الأخرى أو على النقيض تعمل على تقليل الضوء على بعض الألوان الأخرى، وإلى حد ما تعتبر الألوان الأسود والبني والبيج دافئة.

ومن ناحية أخرى تكون الألوان الأكثر برودة هي اللون الأبيض والفضي والرمادي، ومع ذلك فإن هذه السمات الدافئة والباردة تتسم بالمرونة والأكثر براعة من تلك الخاصة باللونين الأحمر أو الأزرق.

وعند النظر إلى اللون الأسود نجد أنه يكشف عن نفسه بأنه محافظ وغامض ومتطور، أما اللون الرمادي فهو لون رسمي ومحافظ ومتطور، والفضي لون أنيق وبراق وغني.

يعتبر اللون الأبيض أيضا من الألوان المحايدة وهو رمز للنقاء والبراءة والنعومة، أما البني فهو لون محايد أيضا، ويشير إلى البناء والكمال والبساطة والود، في حين أن اللون البيج تقليدي، فهو لون رصين ومريح ومحايد.

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