تاريخ مرآة هوليوود المضيئة

مرايا هوليوود المضيئة من أشهر المرايا في عالم الديكور حاليا، وتسعى كل فتاة لوضع مرآة داخل منزلها تحمل أضواء منيرة وملونة، وعند البحث عن أصل هذه المرآة تفاجأنا بوجودها من سنوات طويلة في حياة المشاهير.

وعن قصة المرآة وتطويرها تحدثنا خبيرة الديكور رحمة مصطفى عبدالعزيز، إحدى أشهر مصممي هذه المرايا في الوطن العربي وصاحبة غاليري رحمة وصواف، عن أصل نشأة هذه المرآة ومن أين أتت موضة وجودها في المنازل وكيف تم تطويرها.

تقول رحمة: «مرايا هوليوود المضيئة أول ظهور لها كان مع مارلين مونرو، وكل الممثلات في عصرها بدأن يستخدمنها كوسيلة مساعدة لزيادة الضوء لوضع الميك أب، واستخدمنها في أوقات كثيرة لأخذ الصور بأشكال مختلفة وزوايا جديدة».

وعملت رحمة على تطوير فكرة مرآة هوليوود، حيث أضافت عليها الورود والألوان والأشكال غير التقليدية البعيدة عن شكل المرآة المعتادة في المنازل.

فأصبح يمكنك تصميم مرآة بنفس ألوان الأثاث أو تشجيرته.

ولم يقتصر وجود المرآة على المنازل حاليا، فأصبحت مرآة هوليوود أساسية الوجود عند مصممي الأزياء ومتخصصي المكياج ومصففي الشعر، وأيضا عند مدوني العالم الافتراضي، وأصبح بإمكاننا تصميم مرآة حسب شخصية من يقوم باستخدامها.

كما تساعد مرآة هوليوود المضيئة على إضفاء مساحة أوسع لمنزلك وإنارة ممتازة تغنيك عن استخدام أي إنارة أخرى.

