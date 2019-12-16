12 نصيحة قبل تجهيز منزلك

تجهيز المنزل قبل الإقامة به من أكثر الأشياء المرهقة وقد يفشل البعض في الوصول لنقطة البداية أو تطبيق ما يحلم أن يكون عليه منزله، لذلك تقدم إلينا خبيرة الديكور رحمة مصطفى عبد العزيز صاحبة «غاليري رحمة وصواف» بعض النقاط المهمة لتطبيقها عند البدء في تجهيز منزلكِ، تعرف عليها معنا في نقاط بسيطة.

التخطيط

يجب عليك التخطيط لكل تفصيلة ونقطة قبل البدء في تنفيذ العمل في منزلك، وعليك رسم شكل افتراضي مكتمل الأركان لما تحلم به من أثاث وتقسيمات في منزلك مع تحديد أماكن مخارج الكهرباء والسباكة واختيار أماكن التهوية السليمة.

رسم المطبخ

المطبخ من أهم أجزاء المنزل التي تقضي ربة الأسرة به أكبر وقت، لذلك عليك إعطاؤه مساحة مناسبة مع فتحة تهوية كافية، مع أهمية وجود مكان للشفاط وترابيزة صغيرة لتناول الطعام، فهي تعد من أهم قطع الأثاث في المنزل.

الليفينج

عليك الاهتمام برسم الليفينج وإضفاء ألوان فاتحة ومريحة للأعصاب عليه، فهو من الغرف الأساسية في المنزل، وقد يكون أهم إليك من غرف استقبال الضيوف، فعليك الاهتمام بوجود فتحة تهوية مناسبة مع اختيار أثاث عملي ومريح .

الاستغناء عن البوفيه (النيش)

يمكنك الاستغناء عن البوفيه مع استبداله بكوفي كورنر لتناول القهوة وإضفاء شكل جديد على منزلك غير المتبع أو المتعارف عليه.

استغلال مساحة المنزل

إذا كانت مساحة المنزل صغيرة، فيمكنك الاستغناء عن الحمام الخاص بالضيوف والاكتفاء بحمام واحد واسع وأنيق.

التأسيس

أثناء التأسيس، عليك الاهتمام بالسباكة وتأسيس الكهرباء والعزل.

الخامات الطبيعية

حاول استخدام الخامات الطبيعية وتقلل الخامات الصناعية لتضفي راحة وطاقة إيجابية على منزلك.

المنافذ

المنافذ الجرارة تساعد على سهولة الفرش، ولكن بتقلل الإضاءة والتهوية والمنافذ المفصلية تزود الإضاءة والتهوية لكن تصعب عليك الفرش وتأخذ حيزًا من الفراغ.

الإضاءة

عليك الاهتمام بتوزيع الإضاءة بشكل صحيح لتحصل على منزل مضيء وواسع حتى لو مساحته صغيرة، فتوزيع الأضواء الصحيحة يعطي لمنزلك براحًا.

الألوان

ألوان السجاد، ألوان الستاير، ألوان الفرش، ألوان الأبواب والشبابيك، ألوان الموبيليا، ألوان دهانات الحوائط والأسقف، ألوان الإكسسورات والأنتيكات والتحف والصور والبراويز.. لابد من تناسق ألوانها وتدرجها لتشعر بالراحة في منزلك.

سلك

لابد من استخدام السلك على جميع النوافذ وفتحات التهوية لمنع دخول الحشرات.