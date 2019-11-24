أسهل طريقة لإزالة بقع الزيت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 10:14 صباحا

كثير منا يجد مشقة في إزالة بقع الزيت من الملابس، خاصة ملابس الأطفال التي تتعرض بسهولة لمثل هذه البقع.

لكنها أحد أسهل البقع التي يمكنكِ التخلص منها، إذا عرفتِ كيف تتعاملين معها، حسب «سوبر ماما».

فقط اتبعي ما يأتي:
رشي كمية وفيرة من بودرة التلك (التلج) على البقعة، واتركيها لعدة ساعات.
انفضي البودرة عن قطعة الملابس، وتأكدي من اختفاء البقعة.
كرري الخطوات السابقة إذا لم تختف تمامًا، وإذا اختفت فاغسليها في غسالة الملابس كالمعتاد.
أو يمكنك استعمال حيلة أخرى تعتمدين فيها على أحد المشروبات الغازية: انقعي قطعة الملابس في مشروب غازي داكن لمدة 30 دقيقة.
اغسلي قطعة الملابس كالمعتاد، وستفاجئين باختفاء بقعة الدهون ونظافتها تمامًا.

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