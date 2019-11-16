ما المنتج الأفضل لتنظيف السجاد؟

دائما ما يطرح هذا السؤال «الشامبوه أم المسحوق أفضل لتنظيف السجاد؟» على المتخصصين في التنظيف.

وعندما يتعلق الأمر بتنظيف السجاد، فإن الطرق التقليدية مثل استخدام الماء والصابون لن تساعد، خصوصا إذا كان هناك بقع ثابتة ومتراكمة وروائح عميقة، إذ يختار معظم الناس إما مسحوق السجاد وإما الشامبوه عند تنظيف السجاد في المنزل، وفق «كلينيبيديا».

وعند التعامل مع البقع الثابتة، من الأفضل استخدام مسحوق السجاد بدلا من الشامبوه، حيث يساعد ذلك على الانتهاء من العمل بسرعة.

وتحتاج منتجات الشامبوه إلى ساعات لتؤدي وظيفتها، الأمر الذي يمنع استخدام الغرفة حتى جفاف السجاد. بينما يوفر استخدام المكنسة الوقت ويعطي نفس النتيجة.

أيا كان المنتج الذي تقومين باستخدامه، تأكدي من قراءة الإرشادات واتباع التعليمات.

منتجات تنظيف السجاد الطبيعية

إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون استخدام مواد طبيعية في تنظيف السجاد، فهناك بعض المواد الموجودة في أدراج المطبخ، التي يمكن أن تحقق نتائج مبهرة في عمليات التنظيف. مثلا، تساعد مياه الصودا ومياه التونيك على التخلص من بقع القهوة، أما ملح الطعام، فيعد بديلا جيدا لإزالة الأوساخ وبعض البقع، وتملك صودا الخبز قدرة فائقة على إزالة الروائح الكريهة المتداخلة بين ألياف السجاد. وتذكري دائما عند استخدام أي منتج تنظيف جديد، يجب اختباره على منطقة صغيرة أولا.