تخلصي من رائحة عفن الغسالة

توفر الغسالة بيئة رطبة مما يسمح بتكون الفطريات والجراثيم داخلها، وهو ما يمثل خطورة على صحة جميع أفراد الأسرة.

ومع ذلك لا داعي للقلق، إذ يمكنك سيدتي اتباع الخطوات التالية بمكونات منزلية بسيطة للتخلص من رائحة العفن، حسب «سوبر ماما».

تخلصي من الرائحة الكريهة بكوب خل:

الخل الأبيض العادي هو الطريقة الآمنة والطبيعية لإزالة الروائح الكريهة من الغسالة الخاصة بك، وقتل البكتيريا المسببة لها.

شغلي دورة غسيل فارغة مع إضافة كوب خل بدلا من المسحوق، وبعد الانتهاء امسحي الغسالة بمنشفة جافة.

وتعودي أن تتركي الباب مفتوحا بعد كل مرة تستخدمين فيها الغسالة للحفاظ عليها جافة، فتضمنين بذلك عدم تراكم الفطريات داخلها.