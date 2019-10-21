كيفية حماية سخان الماء الكهربائي من التلف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 10:24 صباحا

نبدأ استخدام السخان الكهربائي بشكل مكثف، مع برودة الجو واقتراب فصل الشتاء، نظرًا لاحتياج الأسرة للمياه الساخنة بشكل مستمر.

إضافة إلى أن الكثيرين يفضلون الحصول على سخانات كهرباء عن سخانات الغاز، وذلك لأنهم يجدونها أكثر أمانًا عن أي نوع آخر، حسب «سوبر ماما».

وإليكِ نصائح للحفاظ على سخان الماء الكهربائي من التلف:
1-اختاري درجة حرارة السخان المتوسطة الآمنة، فالدرجات العالية قد تسبب انفجار السخان.
2- لا تتركي السخان الكهربائي يعمل طوال الوقت، وشغليه فقط عند الاستخدام.
3- اختاري سعة السخان المناسبة لطبيعة استخدامك.
4- ضعي السخان في مكان مناسب سواء في الحمام أو المطبخ.
5- اغلقي السخان عند انقطاع المياه.
6- اهتمي بصيانته بشكل دوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ