كيفية حماية سخان الماء الكهربائي من التلف

نبدأ استخدام السخان الكهربائي بشكل مكثف، مع برودة الجو واقتراب فصل الشتاء، نظرًا لاحتياج الأسرة للمياه الساخنة بشكل مستمر.

إضافة إلى أن الكثيرين يفضلون الحصول على سخانات كهرباء عن سخانات الغاز، وذلك لأنهم يجدونها أكثر أمانًا عن أي نوع آخر، حسب «سوبر ماما».

وإليكِ نصائح للحفاظ على سخان الماء الكهربائي من التلف:

1-اختاري درجة حرارة السخان المتوسطة الآمنة، فالدرجات العالية قد تسبب انفجار السخان.

2- لا تتركي السخان الكهربائي يعمل طوال الوقت، وشغليه فقط عند الاستخدام.

3- اختاري سعة السخان المناسبة لطبيعة استخدامك.

4- ضعي السخان في مكان مناسب سواء في الحمام أو المطبخ.

5- اغلقي السخان عند انقطاع المياه.

6- اهتمي بصيانته بشكل دوري.