أسئلة مهمة قبل شراء نباتات الزينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 11:35 صباحا

استخدام النباتات والزهور داخل المنزل له بعض الضوابط والأصول، والتي باتباعها يمكنكِ الوصول لأفضل النتائج.

وتتنوع نباتات الزينة من حيث طبيعة البيئة التي تحتاجها والظروف الملائمة، فقبل اقتناء نبات الزينة عليكِ التعرف على بعض الأمور، حسب «سوبر ماما».

قبل الشراء عليك معرفة:
ما إذا كانت من نباتات النور أو الظل أي التي تنمو في وجود أشعة الشمس المباشرة أو غير المباشرة.
كمية الماء اللازمة لنمو النبات.
الطريقة المثلى للعناية والتنظيف.

فالحصول على هذه المعلومات والتعامل على أساسها يجنبك ذبول النباتات وتضمن لك أن يظل النبات في كامل نضارته لأطول فترة ممكنة.

وإذا قررتِ استخدام أكثر من نوع من النباتات في مكان واحد فاحرصي أن تستخدمي أنواعا تحتاج لنفس الظروف من إضاءة وكمية الماء لسهولة الاعتناء بها.

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