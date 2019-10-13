طرق سريعة لتسليك بالوعة المطبخ

تنزعج المرأة عند انسداد بالوعة المطبخ، وهناك العديد من الطرق التي يمكنكِ تجربتها بنفسكِ لتسليك بالوعة المطبخ دون الحاجة إلى سباك.

وهنا نقدم لكِ حلولا منزلية بسيطة لتتعاملي مع هذه المشكلة الشائعة، دون تعطيل حياتكِ اليومية، وفق «سوبر ماما».

خطوات سهلة

يجب أولا معرفة سبب انسداد البالوعة قبل اللجوء لأي حل، وهناك بعض الخطوات البسيطة والتقليدية عليكِ اتباعها بشكل مبدئي، لتسليك بالوعة المطبخ ومنع المزيد من الخسائر.

أفرغي الحوض من أي بقايا طعام، ثم سلكيه باستخدام أداة تسليك الحوض (سلاكة الحوض)، وهي أسهل حل للتغلب على انسداد البالوعة، وإذا لم يكن لديكِ هذه الأداة، فسلكيه بيدكِ عن طريق الضغط بها على فوهة الحوض المؤدية إلى خرطوم الصرف وستمتص الماء سريعا.

اصنعي مزيجا من صودا الخبز والخل لتسليك البالوعة، ورُشي نصف كوب من صودا الخبز، وأضيفي إليه نصف كوب من الخل الأبيض، واتركيها في الحوض لمدة نصف ساعة، ثم صبي كمية مناسبة من الماء المغلي لإذابة الدهون والأوساخ.

سلكي بالوعة المطبخ بمكعبات الثلج مع الماء والخل، صبي الماء والخل داخل الحوض، وبعد بضع دقائق، أضيفي مكعبات الثلج واتركيها في الحوض، حتى الذوبان ثم اغسلي الحوض.

سلكي البالوعة بالماء المغلي والملح، بعد إزالة المياه من الحوض، صبي نصف كوب من ملح الطعام على فوهة الصرف، واتركيه لبضع دقائق، ثم أضيفي الماء المغلي، وبعدها اغسلي الحوض ونظفيه من الخليط.

نظفي أنبوب (ماسورة) صرف الحوض، في حالة انسداد البالوعة نتيجة تراكم الطعام والشحوم، ففكي هذا الأنبوب (يوجد أسفل الحوض وهو على شكل كوع)، وفرغيه من الأوساخ ثم أعيديه إلى مكانه مرة أخرى.

جرّبي المنظفات الكيميائية. إذا فشلت كل الطرق السابقة، فاستخدمي المنظفات الكيميائية الخاصة بتسليك البالوعة، وأفرغي هذه المواد بشكل مباشر في الحوض، وبعد التخلص من الدهون والأوساخ، اغسلي الحوض جيدا.