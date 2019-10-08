مواد طبيعية لتنظيف الكنب الشمواه

الكنب عرضة لسقوط البقع فوقه وتراكم الغبار والأوساخ عليه، خصوصًا الموجود في حجرة المعيشة، وهنا يجب الحرص على تنظيفه طوال الوقت وبشكل دوري للتخلص من تلك البقع ومن ظهور العلامات غير المرغوب بها عليه قبل أن تتمكن من النسيج وتصبح صعبة الإزالة.

وهناك بعض الاحتياطات المهمة عند تنظيف الكنب الشمواه خاصة، ويفضل استخدام منظفات من مواد طبيعية للحصول على نتائج جدية، وفق «المرسال».

خليط الماء والخل

يمكنك مزج كوب من الخل الأبيض مع كوبين من الماء وخلطها معًا جيدًا، ثم تطبيق المزيج على البقعة باستخدام قطعة قماش نظيفة مناسبة مع الضغط عليها بقوة، من أجل التخلص من ذرات البقعة بسهولة.