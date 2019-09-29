أفضل طريقة للاستفادة من الأرفف المفتوحة

في المطبخ توجد أرفف عديدة، لكن البعض منا تنقصه الرؤية للاستفاة القصوى من هذه المساحات، التي يمكن استغلالها بشكل غير تقليدي.

وتتميز الأرفف المفتوحة بأن لها عدة مزايا، فهي عملية للاستخدام اليومي وتساعدنا في تنظيم أغراض المطبخ، كما أنها تلعب دورا كبيرا بإضافة عنصر جمالي إلى تصميم مطبخك، عند وضعها بطريقة تلائم ديكور المكان.

كما يمكن الاستفادة من مزاياها بتغيير مظهر المطبخ عند إعادة ترتيب ما تضعين عليها لتطبع لمسة إبداعية على جدران المطبخ، وفق «طريقة».

وهذه الرفوف من الأدوات المريحة والمفيدة جدا للاستخدام، ولكنها تتطلب بعض الاهتمام من حين إلى آخر للحفاظ على أناقة المطبخ، لذا احرصي على أن تستخدمي هذه الرفوف لوضع لوازم المطبخ التي تستخدمينها كثيرا وبشكل متكرر للتأكد من كونها مفيدة بنفس الوقت وليست للديكور فقط.