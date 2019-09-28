طرق سهلة لتنظيف الأحذية

تعرفي معنا عزيزتي على طرق تنظيف الأحذية، وفقا لنوعية الخامة المصنوعة منها، لتتمكني من الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، وذلك في خطوات بسيطة.

تنظيف الأحذية البيضاء: لا تدعي خوفك من سرعة اتساخ الحذاء الأبيض يجعلك تنصرفين عن ارتدائه، ما عليكِ سوى صنع معجون من ملعقة كبيرة بيكنج صودا وملعقتي ماء كبيرتين، ثم استخدام فرشاة أسنان قديمة لتقشير البقع، ويُمكنك أيضًا غسلها بصابون مواعين مخفف، وفق «سوبر ماما».

تنظيف الأحذية الشمواه: يمكنكِ استخدام المبرد أو ورقة صنفرة لإزالة بقع الطين أو أي بقع أخرى من حذائك الشمواه، وإذا كان الحذاء متسخًا للغاية، ضعيه فوق بخار الغلاية بضع ثوانٍ ثم أزيلي البقع بالمبرد.

تنظيف الأحذية اللميع أو الفرنيه: لإزالة الخدوش من الأحذية الفيرنيه أو لتلميعها، استخدمي الفازلين أو مزيل طلاء الأظافر، وإذا كانت بقعًا مستعصية، اغمسي قطعة قطن في كحول واغسلي البقعة بها ثم امسحيها بقطعة قماشة. وللحفاظ على هذا النوع من الأحذية بصورة عامة، استخدمي قطع قماش وصابون مواعين مخففًا لغسلها، وجففيها بقطعة قماشة أخرى.

تنظيف الأحذية الجلدية: استخدمي فرشاة الأسنان في إزالة أي شيء عالق بسطح الحذاء، كذلك يُمكنك عمل محلول من الماء وصابون المواعين، ثم استخدمي قطعة قماش مع بعض من هذا المحلول لغسل سطح الحذاء، ثم استخدمي قماشة جافة للتجفيف.