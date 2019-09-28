طرق سهلة لتنظيف الأحذية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 04:50 مساء

تعرفي معنا عزيزتي على طرق تنظيف الأحذية، وفقا لنوعية الخامة المصنوعة منها، لتتمكني من الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، وذلك في خطوات بسيطة.

تنظيف الأحذية البيضاء: لا تدعي خوفك من سرعة اتساخ الحذاء الأبيض يجعلك تنصرفين عن ارتدائه، ما عليكِ سوى صنع معجون من ملعقة كبيرة بيكنج صودا وملعقتي ماء كبيرتين، ثم استخدام فرشاة أسنان قديمة لتقشير البقع، ويُمكنك أيضًا غسلها بصابون مواعين مخفف، وفق «سوبر ماما».

تنظيف الأحذية الشمواه: يمكنكِ استخدام المبرد أو ورقة صنفرة لإزالة بقع الطين أو أي بقع أخرى من حذائك الشمواه، وإذا كان الحذاء متسخًا للغاية، ضعيه فوق بخار الغلاية بضع ثوانٍ ثم أزيلي البقع بالمبرد.

تنظيف الأحذية اللميع أو الفرنيه: لإزالة الخدوش من الأحذية الفيرنيه أو لتلميعها، استخدمي الفازلين أو مزيل طلاء الأظافر، وإذا كانت بقعًا مستعصية، اغمسي قطعة قطن في كحول واغسلي البقعة بها ثم امسحيها بقطعة قماشة. وللحفاظ على هذا النوع من الأحذية بصورة عامة، استخدمي قطع قماش وصابون مواعين مخففًا لغسلها، وجففيها بقطعة قماشة أخرى.

تنظيف الأحذية الجلدية: استخدمي فرشاة الأسنان في إزالة أي شيء عالق بسطح الحذاء، كذلك يُمكنك عمل محلول من الماء وصابون المواعين، ثم استخدمي قطعة قماش مع بعض من هذا المحلول لغسل سطح الحذاء، ثم استخدمي قماشة جافة للتجفيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيهما أفضل لصحتك.. القهوة أم الشاي؟