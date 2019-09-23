كيفية اختيار مجفف الملابس المثالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 03:05 مساء

يوجد في كل بيت مجفف للملابس، وكل يوم يظهر في الأسواق الجديد والجديد، خاصة أن المجفف من الأجهزة الحيوية في كل بيت.

ويعتمد اختيار المجفف المثالي كليا على كمية الغسيل المراد تجفيفها بشكل أسبوعي ونوع أقمشتها ومدى صعوبة كيها، وإليك هذه المعايير التي تساعدك، وفق «سوبر ماما».

طبيعة الاستخدام
إذا كنتِ ستستعملين المجفف لتجفيف الأغراض كبيرة الحجم، فعليك باختيار المجفف سعة 9 كغم لتسهيل الأمر عليكِ قدر الإمكان.

المساحة
إذا كانت المساحة المتوافرة للمجفف أكبر من 60 سم يناسبك المجفف العادي، ولكن إذا كانت المساحة المتوافرة أقل من 60 سم يناسبك المجفف المضغوط المثالي للمساحات الصغيرة، الذي يمكنك حتى تعليقه على الحائط لتوفير المساحة، كما أن بعض الأنواع يمكن وضعها فوق الغسالة الأتوماتيك.

عدد مرات الغسل في الأسبوع
إذا كان عدد مرات غسيلك في الأسبوع أقل من 4 مرات أسبوعيا، فإن المجفف 4- 6 كغم سيكون مناسبا تماما لكِ، بينما إذا كان عدد الغسلات أكثر من ست مرات أسبوعيا ستحتاجين إلى مجفف أكبر من 7 كغم. وإذا كنتِ بحاجة للغسيل أكثر من مرة يوميا، ستحتاجين المجفف بانتظام لتجفيف الأغراض كبيرة الحجم، فسيجعل المجفف سعة 9 كغم ذلك سهلا بقدر الإمكان.

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