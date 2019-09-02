عيوب أرضيات الباركيه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 03:32 مساء

في عالم الديكور تعد أرضيات الباركيه واحدة من أجمل خيارات الأرضيات المتاحة لمن يؤسسون منازلهم، وعلى الرغم من أنها تتطلب تركيبا احترافيا، إلا أنه يمكن تثبيتها على العديد من أنواع الأرضيات الفرعية المختلفة.

لكن يبقى هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه لها قبل اعتمادك الباركيه لأرضيات بيتك، فتعرفي عليها وفق «المرسال».

عيوب الباركيه
يمكن خدش أرضيات الباركيه بسهولة بواسطة أشياء صغيرة حادة على سطح الأرضية، بمجرد التلف، قد يكون من الصعب والمكلف إصلاح الأرضيات واستعادة مظهرها الأصلي، لذلك من المهم تنظيف الأرض بانتظام حتى لا يبقى الغبار والأوساخ على السطح ويسبب التآكل، ويجب عدم ارتداء أحذية الكعب العالي والأحذية الخارجية على أرضيات الباركيه.

الباركيه أو الأرضيات الخشبية: مميزاتها وطرق العناية بها

عندما تتعرض لأشعة الشمس الساطعة لفترات طويلة من الزمن، يمكن للأرضيات الخشبية أن تتلاشى وتتلطخ بسهولة، ولمنع حدوث ذلك، يجب عليك نقل الأثاث من مكان لآخر حتى لا تتعرض لأشعة الشمس.

يمكن أن تتضرر من الرطوبة، فمثل كل الأرضيات الخشبية، يتعرض الباركيه أيضا لأضرار بسبب الرطوبة الزائدة، لا تترك الأرضية رطبة ولا تستخدم دائما ممسحة رطبة للتنظيف.

للحفاظ على مظهر أرضيات الباركيه، من المهم تلميعها كما هو مطلوب، فإذا لم يتم ذلك، ستبدو الأرضية باهتة ومتضررة بمرور الوقت.

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