طلاء المينا للاستخدامات المنزلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 01:07 مساء

يستخدم المصممون والهواة طلاء المينا لإضافة ألوان زاهية ومتانة للحرف اليدوية الصغيرة، والغرض الرئيسي منه هو إضافة اللمسات الأخيرة للأشياء.

وهو قائم على المذيبات، والذي يجف ليكون قشرة صلبة (تشبه الزجاج)، وتسمى الدهانات القائمة على المذيبات أيضا الدهانات القائمة على الزيت، على عكس الدهانات القائمة على الماء والبولي يوريثين، وفق «المرسال».

كيفية استخدام المينا
استخدم دهان المينا بالفرشاة أو رش الطلاء لكل الأجهزة المنزلية، التي تتطلب متانة فائقة أو تريد أن تتمتع بمظهر زجاجي لامع.

تجديد الشواية
نظف الأسطح الخارجية لشواية الشواء بدقة، انزع رف الشواية، قم بتغطية الشواية مرتين بطبقة مينا مقاومة للحرارة باستخدام طلاء الرش.

كيفية اختيار ألوان طلاء الجدران

طلاء الباب
الباب يعاني بصورة كبيرة من سوء المعاملة، لذلك من المنطقي تطبيق طلاء متين للغاية يسهل تنظيفه أيضا، نظف سطح الباب باستخدام فوسفات ثلاثي، ثم ضع طبقة من طلاء المينا من خلال استخدام الفرشاة عالية الجودة.

تجديد الأثاث
يمكن لطلاء المينا الملون الذي يمكن رشه أن يساعد في إعادة الحياة إلى الأثاث وتجديده، لذا استخدم غسالة الضغط أو خرطوم مياه وفرشاة ناعمة ومنظف معتدل لتنظيف الأثاث، اترك الأثاث يجف تماما، ثم رشه بطبقتين من طلاء المينا.

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