استخدامات غير تقليدية لإسفنجة الأطباق

تستهوي ربات البيوت فكرة إعادة استخدام بعض الاشياء والمواد الموجودة في المنازل، وذلك بغرض التوفير في الميزانية أو إيجاد حلول لأداء المهام اليومية بطريقة أسهل.

وإليك طرقا مبتكرة لاستخدام إسفنجة الأطباق في أغراض أخرى بجانب غسل الصحون، تعرفي عليها واستفيدي من استخداماتها المختلفة، وفق «سوبر ماما».

كمادات للطوارئ: اغمسي الإسفنجة في إناء مملوء بالماء حتى يغمرها جيدًا، ثم ضعيها في كيس بلاستيك محكم الغلق داخل الفريزر، ليصبح لديكِ ثلج مجمّد في حالة الكدمات أو الحروق دون القلق من الفوضى التي يسببها عند الذوبان، وبعدها أعيديها مرةً أخرى إلى الفريزر، لإعادة استخدامها من جديد.

رائحة الثلاجة: رشي قليلًا من البيكنج صودا (بيكربونات الصوديوم) على إسفنجة رطبة، وضعيها في ثلاجتك، حيث تساعد هذه الطريقة على التخلص من جميع الروائح الكريهة من الثلاجة.

التخلص من الوبر على الأقمشة: إذا كنتِ تعانين من ظهور الوبر على الملابس بعد غسلها، أو لا تجدين طريقة للتخلص من شعر قطتك من المقاعد، فإن إسفنجة المطبخ تمنحكِ حلًّا فعّالًا لهذه المشكلة، فقط استخدمي الجزء الخشن من الإسفنجة، ومرريه على الملابس والأقمشة، وستتخلصين من الوبر سريعًا، كما يمكنكِ بلّها بالماء قليلًا للحصول على نتائج جيدة.

تنظيم الدبابيس وإبر الخياطة: الدبابيس وإبر الخياطة قد تشكل خطرًا على أطفالك، خاصةً في مرحلة الحبو، ولتنظيمها بطريقة آمنة وسهلة ثبتيها على إسفنجة الأطباق، واحتفظي بها في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

ترطيب نباتات الزينة: لضمان ترطيب النباتات باستمرار ضعي في قاعدة الأصيص قطعة من الإسفنج قبل وضع التربة، وهذه طريقة مناسبة إذا كنتِ تخشين من جفاف وذبول نباتاتك قبل السفر.

مسح طلاء الأظافر: لإزالة طلاء أظافرك بطريقة سهلة، ضعي قطعتين من الإسفنج في برطمان صغير ثم صبي قليلًا من الأسيتون، ويمكنكِ إضافة قطرات من الزيت العطري المفضل لكِ، لمنحها رائحة لطيفة وترطيب الأظافر والجلد المحيط بها. ضعي إصبعك وحركيه بشكل دائري، لإزالة طلاء الأظافر بسهولة في ثوانٍ معدودة.