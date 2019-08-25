نصائح لاختيار ديكورات غرف نوم 2020

من وقت لآخر يضيف مصممو الديكور بعض الأفكار والنصائح التي تجعل الحصول على إطلالة رائعة في منزلك متاحا بسهولة.

وفي هذه المساحة نقدم بعض النصائح والأفكار المتعلقة بديكور غرف النوم للعام 2020، حسب «سيدتي».

نصائح وأفكار

يمكن وضع السرير المزدوج في وسط الغرفة، على أن توزع حوله الخزائن الخشب. على جانبي الجدار، تثبت خزانة بالطول، وفوقها توزع خزائن صغيرة، مع اختيار المقابض الطويلة، والخالية من الزخرفات لها. ويحلو إكساء الفراغ الذي يبقى في الجدار بورق الجدران أو الحجر أو الخشب، أو حتى تمييزه بالطلاء. ويمكن اختيار السرير، منجدا بالقماش أو معدا من الخشب أو الخشب المغطى بالمرايا.

يمكن تغطية كامل الجدار بالخشب، واختيار السرير الخالي من الرأسية (برواز)، مع تثبيت لوح من الخشب خلفه. وعلى جانبي السرير، يوضع صندوقان من الخشب يحتوي كل منهما على درج. ويتم العمل على الإنارة من خلال «كورنيش» نافر في السقف يحتوي على «سبوتات»، أو زوجين من الثريات ينسدلان فوق الصندوقين على جانبي السرير.

على الجدار الذي يقابل السرير، توضع طاولة التسريح، وهي عبارة عن درجين مدمجين في الجدار، وإلى جانبهما تثبت مرآة طويلة. وفوق الدرجين، يبدو رفان. علما بأن المرايا ستبقى مادة ديكور لا غنى عنها.

إذا كانت غرفة النوم فسيحة، يمكن اختيار مكان ثابت على الجدار لتثبيت أدراجٍ فوق بعضها البعض، بعلو 170 سنتيمترا.

يحلو اختيار زاوية لوضع أريكة في مقابل منظر خارجي، مع البعد تماما عن توزيع الـ«شيزلونغ» أمام السرير.

تختار الستائر البسيطة في تصاميمها، بعيدا من الزخرفات والإكسسوارات. وفي هذا الإطار، يمكن تعليق ستارة تفتح يمينا ويسارا، ويعلوها صندوق خشب، وهي عبارة عن طبقة من المخمل، وطبقة ثانية من القماش الشفاف (فوال). ولا مانع من اعتماد مبدأ الـ«باتو»، أي الستارة التي تفتح من الأعلى إلى الأسفل.

يصمم السقف بطريقة تدمج « الجبس بورد» على طول مساحته، مع تطبيق رسمة معينة من خلال «السبوتات»، بعيدا عن «الكورنيش» والثريات، أو يمكن اللجوء إلى فكرة السقف المستعار ودمجه مع الزجاج.

لا بد من اختيار الأرضية المعدة من البلاط الفاتح، وتوزيع قطع السجاد الصغيرة فاتحة اللون، مع طلاء الجدران بأي لون فاتح.