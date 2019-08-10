اصنعي سجادة رائعة من فروة الخروف

يمكنك الاستفادة من فروة الخروف، وتحويلها إلى سجادة جميلة تستخدميها في تزيين منزلك في عيد الأضحى وما بعده.

وقد يكتفي البعض بتنظيف الفروة بأنفسهم إلا أن النتائج لا تكون مرضية، وهنا نقدم 7 نصائح تمكنكم من تحويل فروة الخروف لقطعة ديكور داخل منزلهم دون اللجوء لعمال الدباغة، وفق «مصراوي».

بعد سلخ الأضحية، ينظف الجزء الداخلي للفراء من بقايا اللحم وأنسجة الجلد والدهون باستخدام سكين حاد.

استخدام الماء في غسل جلد الأضحية يؤدي لبقاء الرائحة فيها، لهذا لا يجب استخدام الماء.

تُثبت قطعة الجلد بدقة من جهات الأرجل الأربعة باستخدام مسامير رفيعة، على حائط مستقيم أو 4 قوائم خشبية مُشكلة على هيئة مُربع تتناسب أضلاعه مع حجم جلد الذبيحة مع الحرص على بقائها مشدودة غير مرتخية لتجنب الانكماش.

توضع طبقة كبيرة من الملح على الجزء الداخلي من فراء الخروف، إذ يعمل الملح على حفظ جلد الذبيحة من تعفن مُحتمل، كما يقاوم تساقط الفراء الخارجي عن طبقة الجلد وضياع المنظر الجمالي للسجادة.

يُترك الفراء المفرود في مكان جيد التهوية وأسفل أشعة الشمس حتى يجف وتبدأ رائحته الكريهة بالتلاشي، مع الحرص على تغير طبقات الملح بصورة دورية، وكلما اعترتها الرطوبة، على أن لا يقل ذلك عن 4 أيام.

تزال الطبقة الأخيرة من الملح المطهر عن الجانب الداخلي للفراء بحجر صلد، ويحك جيدًا لإزالة بقايا الجلد المهترئ وأي أوساخ عالقة وبعدها يصبح جاهزا للاستخدام كسجادة أنيقة.