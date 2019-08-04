أنواع ورق الحائط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 04:45 مساء

عند استخدام ورق الحائط في ديكور منزلك، عليك أن تكون حريصًا للغاية في اختيار نوع الورق المناسب للمكان وأيضًا حساب الكمية المناسبة التي تحتاجها لتغطية الغرفة مثلًا.

وإليك أنواع ورق الحائط المنتشرة في مختلف المحال التي تبيع مواد وأدوات الديكور، وفق «المرسال».

ورق الحائط العادي، وهو ذلك الورق الذي من السهل عملية اختراقه، فله كثافة منخفضة للغاية ويزن كل متر فيه نحو ٤٠ غرامًا، ويبلغ أيضًا حجم اللفة ١٠ أمتار، أي أنها ٤٠٠ غرام.

ورق حائط قوي، أو ما يعرف باسم ورق الحائط الفينيل، وهو أثقل بثلاث مرات، كما أنه أيضًا من الممكن أن تقوم بتمزيقه ولكنه يحتاج إلى مجهود أكبر من ورق الحائط العادي، كما أن اللفة الواحدة هي ١٠ أمتار وتزن نحو ٨٠٠ غرام.

ورق الحائط الأكثر صعوبة، وهو عادة ما يكون على قاعدة غير منسوجة أو الفينيل متعدد الطبقات، وهو من الأوراق التي يكون من المستحيل تمزيقه، فيزن لفة ورق الحائط ١٠ أمتار نحو ١.٢ كغم.

عليك أيضًا أن تفهم أن ورق الحائط ووزنه يعتمد على كثافته والرطوبة، حيث إن المادة تصنع بشكل يسمح لها بأن تتحمل وزن التركيب اللاصق بطول القطعة الواحدة أي من ٢ إلى ٤ أمتار.

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