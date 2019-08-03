مطابخ عصرية صغيرة

في المباني السكنية الحديثة ذات المساحات الصغيرة، تكون مساحة المطبخ محدودة، وهو ما يستدعي تصميم ديكور مناسب لها.

وهنا تقدّم مهندسة الديكور ريهام فرّان مجموعة من النصائح لتصميم مطابخ عصرية صغيرة، وفق «سيدتي».