في المباني السكنية الحديثة ذات المساحات الصغيرة، تكون مساحة المطبخ محدودة، وهو ما يستدعي تصميم ديكور مناسب لها.
وهنا تقدّم مهندسة الديكور ريهام فرّان مجموعة من النصائح لتصميم مطابخ عصرية صغيرة، وفق «سيدتي».
نصائح واقتراحات:
• من الضروري الحرص على تخصيص أماكن لتخزين معدات الطهو، ما يفرض تثبيت عدد وافر من الخزائن.
• يجب اختيار الدرف ذات الأحجام الصغيرة؛ بدلًا من تثبيت سبع درف، يفضل تثبيت 12 درفة بعرض 40 سنتيمترًا لكل منها، والحرص على وضع درفتين كبيرتين لتوضيب الأواني كبيرة الحجم.
• يُحبّذ توفير ثلاثة جوارير على الأقل أسفل حوض الجلي لحفظ الأواني الصغيرة، لا سيّما الملاعق والشوك والسكاكين والفناجين.
• يفضل في المطابخ الصغيرة دمج الثلاجة بين الدرف، وتثبيت درفتين فوقها، لتظهر عناصر المطبخ متكاملة.
• من الضروري دمج الأدوات الكهربائية داخل المطبخ، لا سيّما فرن الغاز والمايكروويف و...
• يمكن أن يكسو الزجاج أو الخشب أو الألومينيوم أو اللامايكا الدرف العليا، ولكن بغضّ النظر عن المواد المختارة، يمكن تثبيت واجهات من الزجاج عليها. ولكن، في المطابخ الضيقة، يفضل البُعد عن فكرة الزجاج التي تهدف إلى عرض الأواني.
• لا مانع من اختيار الإكسسوارات، كالمقابض، طويلة، شرط أن تكون بسيطة في تصميمها. ولا بدّ من اختيار الدرف سادة خالية من الزخرفات.
• في المساحات الضيقة، يفضل اعتماد الألوان الفاتحة للخشب والأرضية السيراميك، والجدران والسقف، حتى لو كان محملًا بالجبس بورد. ويحلو طلاء السيراميك بين حوض الجلي والخزائن العليا بلون داكن، لتحقيق التناقض في المساحة، لا سيّما من خلال الطلاء المقلّم، أو قطع الموزاييك أو النقوش والزخرفات.
• تعتمد الكثيرات وضع آلة إعداد القهوة على الكهرباء إكسسوارًا على حوض الجلي، ولكن في المطابخ الضيقة يجب ترك الأسطح فارغة، وتنسيق لون حوض الجلي مع لون السيراميك، الذي يجب اختياره بلون يتراوح بين الفاتح والداكن. إذا طُليت الدرف السفلى بلون داكن والعليا بلون فاتح، يجب اختيار حوض الجلي بلون فاتح والعكس صحيح.