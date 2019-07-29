في خطوات سهلة.. حمام نظيف بمظهر أنيق

تعد نظافة المنزل بالكامل مرتبطة بنظافة الحمام وهو ما يخلق لديك رغبة شديدة في تنظيفه دائمًا والحصول على درجة اللمعان والألوان الناصعة.

والحصول على حمام نظيف ومشرق ليس بالأمر الصعب، فمع خطوات بسيطة وباستخدام منتجات فعالة يمكنكِ الحصول على حمام فائق النظافة ومظهر مشرق كالفنادق بأقل جهد وأسرع وقت، وفق «سوبر ماما».

تلميع الصنابير والأحواض

أول ما يلفت النظر في أي حمام هو لمعان الصنابير ونظافة الأحواض، لذا احرصي على تنظيفها من أثر ترسبات الصابون التي دائما ما تجذب الجراثيم وتفقدها لمعانها المثالي بالوقت ذاته ومقعد المرحاض أيضًا، وذلك باستخدام كلور بخاخ الحمام الذي يعمل على تطهير الأحواض والصنابير وتلميعها برشة واحدة دون الحاجة للدعك.

تنظيف الأسطح والأرضيات

تتراكم البقع والأوساخ على الأسطح والأرضيات إثر الاستخدام المتواصل للصابون والمياه دون المواظبة على إزالتها وتجفيفها.

تخلصي منها باستخدام إسفنجة ومزيج من المياه وسائل التنظيف كلوركس 1x5 (أضيفى 60 مل –ربع كوب- على كل لتر ماء) القادر على التخلص من أصعب البقع المتراكمة على الأسطح والأرضيات بمنتهى السهولة مع التمتع برائحته المنعشة وقوته المطهرة القاتلة للجراثيم.

تنظيف خطوط السيراميك وزوايا الحوائط

انتبهي جيدًا لأهمية التأكد من نظافة خطوط السيراميك وزوايا الحوائط لاستمرار ظهور حمامك لامعًا مشرقًا، إذ تعتبر مكانًا مناسبًا لتراكم البقع والأوساخ التي لا يمكنك التخلص منها بالتنظيف العادي، لذلك احرصي على استخدام كلور جل المميز بتركيبته الكثيفة المكونة من الكلور والرغوة المنظفة، فهو مصنوع خصيصًا لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها وتطهيرها تمامًا.

كل ما عليك هو وضع الجل على الأماكن المراد تنظيفها وتركه لعدة دقائق ثم مسحه باستخدام الإسفنجة دون دعك.

ويمكنك أيضًا تنظيف المرحاض بكلوركس جل لإزالة العلامات الصفراء التى قد تسببها المياه.

وضع المناشف وتطهير الحمام

استبدلي مناشف حمامك باستمرار، ولا تضعي الكثير منها داخل الحمام لتتفادى الروائح الكريهة التي تنتج بعد تشبعها بالمياه ، لذلك احرصي على وجود منشفتين على الأكثر والتبديل بينهما.

ولا تنسي استخدام كلوركس بخاخ الحمام للتطهير، فهذه الخطوة تعمل على الحفاظ على حمامك دون تكوّن البكتيريا التي تسبب البقع الصفراء والسوداء على أسطح الحمام، وتحافظ على لونه لامعًا.