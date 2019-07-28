كيف تختار أثاث الشقة الضيقة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 04:34 مساء
الشقق صغيرة المساحة هي الأكثر انتشارا في العالم (الإنترنت)

كثير منا يعاني بسبب ضيق مساحة شقته، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المتزوجين حديثا خصوصا.

وهنا تُقدِّم مهندسة الديكور ريهام فرَّان مجموعة من النصائح المُساعدة في اختيار ديكور وأثاث ملائمين للشقق المدينيَّة الصغيرة، وفق «سيدتي».

نصائح مهمة:
1. يُفضَّل البعد عن توزيع الإكسسوارات بوفر في مدخل الشقَّة، مع اختيار عناصر التزيين التي تتخذ من الأرضيَّة مطرحًا لها.

2. يحلو كساء جدران مدخل الشقَّة بورق الجدران، أو طلاؤها بطلاء سادة، مع تثبيت مرآة أو لوحة على أحدها.

3. يُفضَّل اختيار الألوان الفاتحة لمدخل الشقَّة، مع تحقيق التجانس بين السقف (جبس بورد)، وبلاط الأرضيَّة، والجدران.

4. يجب اختيار الأرضيَّات السادة، المصنوعة من السيراميك أو الـ«باركيه».

5. في شأن ألوان الأثاث، تبدو الفاتحة منها (البيج ودرجاته مثلًا، أو الرمادي) مُناسبة لديكور الشقَّة الصغيرة، مع البعد عن الألوان الداكنة (الأحمر القاني والكحلي والزيتي والبنِّي الداكن...).

6. عند الرغبة في تأثيث ركن للطعام، يُنصح عندئذ بجعل أثاث غرفة المعيشة يُختصر بقطعتين، مع وضع طاولة للطعام بقياس 80*180 سنتيمترًا، على أن تحوطها ستَّة كراسٍ. ولا بدَّ من اختيار الطاولة التي تتوسَّط المساحة ناعمة التصميم، ومشغولةً من إحدى المواد الشفَّافة، بعيدًا من الخشب أو الحديد المطروق (فيرفورجيه).

7. عند تصميم الـ«جبس بورد» في السقف، يُنصح بتجنُّب فكرة الطبقات، بل الاكتفاء بسقف بسيط مزوَّد بإنارة مخفيَّة، مع إمكان تعليق ثريَّا ناعمة.

8. يُفضَّل اختيار الستائر ذات التصميمات البسيطة، بحيث تحمل نوعين من القماش في الحدِّ الأقصى، أو الستائر «الباتوه».

9. يُستحسن اختيار الألوان الفاتحة في غرفة النوم، وخصوصًا الأبيض المضيء الذي يضفي شعورًا بالاتساع في المساحة الضيِّقة.

10. يحلو اختيار الإكسسوارات بلون الفضَّة أو الذهب أو البرونز، لتعكس الإضاءة في المساحة.

11. يجب توزيع قطع السجاد الصغيرة على الأرضيَّة الفاتحة.

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