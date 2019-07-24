كيف تجعلين منزلك الصغير يبدو أكبر؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 11:12 صباحا

تعطي المنازل الصغيرة الشعور بالراحة والدفء، شريطة أن يتم تنسيقها وفرشها بشكل جيد ومناسب للمساحة.

وإذا لم يتم استغلال المساحات الضيقة لديكورالمنزل بشكل جيد ستبدو مزدحمة للغاية وغير مريحة، وفق «سيدتي».

كل ما عليك فعله هواتباع النصائح التالية:
1- احرصي على دهان حوائط منزلك الصغير بألوان فاتحة، فالألوان الفاتحة ستضيء المكان وستجعله يبدو أكثر اتساعًا.
2- إذا كنت تستخدمين ورق حائطك، فاختاري النقشات الصغيرة.
3- قومي بدهان إطارات الأبواب حلق والأبواب نفسها بنفس لون الحائط، فذلك سيساعد بشكل كبير على إظهار المكان الصغير بأنه كبير.
4- استخدمي مرايا كبيرة.
5- اختاري ستائر للنوافذ بمساحات صغيرة.
6- نسقي بين ألوان ستائر النوافذ وألوان الحوائط.
7- استخدمي خامة واحدة فقط من الستائر لكل النوافذ والتراث.
8- في عالم الديكور، عند اختيار السجادة لمنزلك الصغير، عليك اختيارها بلون موحد سادة أو ذات رسومات صغيرة، تجنبي تمامًا السجاد الذي يحتوي على نقوشات كبيرة الحجم.
9- يجب أن يكون لون الأرضيات أما بلون فاتح أو بلون داكن، فهو لا يؤثر على الإطلاق في مساحة الغرفة.
10 - بدلًا من استخدام قطعة سجاد صغيرة لكل جزء في المنزل، استخدمي سجادة كبيرة تحوي جميع الأثاث عليها دفعة واحدة.
11- لا تضعي كثيرًا من قطع الأثاث في المكان الواحد وخاصة في المساحات الضيقة لأن ذلك سيظهر منزلك بأنه صغير للغاية.
12- ابتعدي عن اختيار الأثاث الكبير والضخم في ديكور منزلك.
13- يفضل الابتعاد عن استخدام أقمشة التنجيد ذات اللون الفاتح والمزودة برسومات كبيرة الحجم.
14- لكي تظهري السقف بأنه عال، قومي بطلائه بلون فاتح، ويفضل في ذلك اللون الأبيض.

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