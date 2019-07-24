كيف تجعلين منزلك الصغير يبدو أكبر؟

تعطي المنازل الصغيرة الشعور بالراحة والدفء، شريطة أن يتم تنسيقها وفرشها بشكل جيد ومناسب للمساحة.

وإذا لم يتم استغلال المساحات الضيقة لديكورالمنزل بشكل جيد ستبدو مزدحمة للغاية وغير مريحة، وفق «سيدتي».