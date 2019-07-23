مواد طبيعية لتنظيف المطبخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 11:12 صباحا

عزيزتي، إذا كنت تفضلين استخدام مواد طبيعية لتنظيف مطبخك، فهناك عدد كبير من الخيارات.

تعرفي معنا على بعض منها هنا، وفق «كلينيبيديا».

يعد الليمون وصودا الخبز والخل من أفضل المنتجات المستخدَمة في تنظيف المطبخ. فالليمون مبيض طبيعي قوي ويُزيل الدهون عن الأسطح، وصودا الخبز تعمل على امتصاص الروائح، أما الخل فهو مادة طبيعية رائعة للتنظيف تساعد في القضاء على الجراثيم والعفن.

اصنعي مزيجًا متساويًّا من الماء والخل للحصول على منتج طبيعي يساعد على المحافظة على نظافة ولمعان الأرضيات والأسطح.

قومي برش بعض من صودا الخبز على نصف ليمونة واستخدميها لتنظيف الأواني والمقالي.

للتخلص من الانسدادات والروائح الكريهة، ضعي صودا الخبز في الحوض، واسكبي فوقها بعض الخل.

عند استخدام مواد تنظيف طبيعية في المنزل، يجب التأكد من اختبارها على منطقة صغيرة أولاً لضمان عدم وجود آثار ضارة.

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