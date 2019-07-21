أفكار لتوظيف السلم القديم في تجديد الديكور

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 02:24 مساء

بأفكار بسيطة يمكنك إضافة لمسة مختلفة ومميزة بديكور منزلك، والأمر لن يكلفك الكثير، فقط كل ما تحتاجين إليه هو البحث في الأثاث القديم، وإعادة إحيائه من جديد.

من أشهر قطع الأثاث المهملة في منزلك هي السلالم بمختلف أشكالها سواء كانت المعدنية أو الخشبية.

ويمكنك تجديد ديكور منزلك بالسلالم القديمة واستخدامها بأكثر من طريقة مختلفة، حسب «فستاني».
يمكنك وضع السلم الخشبي القديم بحديقة منزلك، أو بالبلكونة، وتزيينه بالزرع بشكل متفرع جمالي. ومن الممكن أن تضعي على درجاته قصاري الزرع وكأنها مرصوصة على الرفوف.

استخدميه بالحمام، كحامل تعلقين عليه الفوط والمناشف. ومن الممكن أن تضعي عليه أسبتة الخوص أو المعدن، وتضعين بها منتجات الاستحمام والعناية بالبشرة.

إذا كنتِ تملكين أكثر من سلم قديم، فمن الممكن أن تصنعي بنفسك حاملا لملابسك، باستخدام السلالم القديمة. عن طريق وضع السلم كحامل عريض بمقابل آخر، وأن يتوسطهما قطعة خشبية تعلقين عليها ملابسك. ومن الممكن أن تعلقي بعض الإكسسوارات على درجات السلم أيضا.

إذا كنتِ تحبين الديكور البوهيمي، اختاري السلم الطويل كقطعة ديكور معلقة على الحائط. ومن الممكن أن تتركيه كقطعة ديكور منفردة بذاتها، أو ضعي عليه على سبيل المثال إطارات وبراويز الصور المختلفة.

بكل بساطة ضعي الأرفف في المنتصف بين السلم المزدوج من الجهتين. وعلقي عليها أي قطع ديكور ترغبين بها، أو استخدميها كمكتبة تزينين بها غرفة المعيشة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا