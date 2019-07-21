أفكار لتوظيف السلم القديم في تجديد الديكور

بأفكار بسيطة يمكنك إضافة لمسة مختلفة ومميزة بديكور منزلك، والأمر لن يكلفك الكثير، فقط كل ما تحتاجين إليه هو البحث في الأثاث القديم، وإعادة إحيائه من جديد.

من أشهر قطع الأثاث المهملة في منزلك هي السلالم بمختلف أشكالها سواء كانت المعدنية أو الخشبية.

ويمكنك تجديد ديكور منزلك بالسلالم القديمة واستخدامها بأكثر من طريقة مختلفة، حسب «فستاني».

يمكنك وضع السلم الخشبي القديم بحديقة منزلك، أو بالبلكونة، وتزيينه بالزرع بشكل متفرع جمالي. ومن الممكن أن تضعي على درجاته قصاري الزرع وكأنها مرصوصة على الرفوف.

استخدميه بالحمام، كحامل تعلقين عليه الفوط والمناشف. ومن الممكن أن تضعي عليه أسبتة الخوص أو المعدن، وتضعين بها منتجات الاستحمام والعناية بالبشرة.

إذا كنتِ تملكين أكثر من سلم قديم، فمن الممكن أن تصنعي بنفسك حاملا لملابسك، باستخدام السلالم القديمة. عن طريق وضع السلم كحامل عريض بمقابل آخر، وأن يتوسطهما قطعة خشبية تعلقين عليها ملابسك. ومن الممكن أن تعلقي بعض الإكسسوارات على درجات السلم أيضا.

إذا كنتِ تحبين الديكور البوهيمي، اختاري السلم الطويل كقطعة ديكور معلقة على الحائط. ومن الممكن أن تتركيه كقطعة ديكور منفردة بذاتها، أو ضعي عليه على سبيل المثال إطارات وبراويز الصور المختلفة.

بكل بساطة ضعي الأرفف في المنتصف بين السلم المزدوج من الجهتين. وعلقي عليها أي قطع ديكور ترغبين بها، أو استخدميها كمكتبة تزينين بها غرفة المعيشة.