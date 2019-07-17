الطريقة الصحيحة لتنظيم الثلاجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 01:26 مساء

ترغب كل سيدة في الحصول على ثلاجة نظيفة ومرتب داخلها الأطعمة والأشياء بشكل مريح.

اتبعي هذه الخطوات للحصول على ثلاجة نظيفة ومنظمة طوال الوقت، دون الحاجة إلى تفريغها بالكامل لتنظيفها، حسب «سوبر ماما».

خطوات بسيطة:
أحضري مفارش مخصصة للثلاجة، وتأكدي أنها سهلة التنظيف.
حددي مقاس أرفف الثلاجة قبل قص المفارش، حتى تغطي الأرفف بشكل كامل.
أحضري علبًا بلاستيكية مختلفة الأحجام، وقسمي محتويات الثلاجة بها بحيث تكون علبة مخصصة للأجبان مثلًا، وعلبة أخرى مخصصة للصلصة أوالكاتشب أوالمستردة، وهكذا.
اكتبي على ورق صغير اسم ما تحتويه كل علبة، وألصقيه عليها حتى يسهل عليكِ إيجادها في الثلاجة.
ضعي المفارش ثم ضعي العلب عليها، وبهذه الخطوات البسيطة أصبح لديكِ ثلاجة منظمة ورائعة.

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