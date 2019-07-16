الديكور بنكهة لون العام 2019

لون المرجان الطبيعي القوي (كورل) هو لون العام 2019، الذي يجمع بين جمالية الورد وحيوية البرتقال.

صحيح أن البعض قد يعتبر لون المرجان مُحيِّرًا، بيد أنه قابل للدمج مع البرتقالي والوردي والأزرق، وفق «سيدتي».

كما يمكن التفرع بلون المرجان إلى درجات أكثر ميلًا لأحد المكوّنين له، أي البرتقالي والوردي، وذلك ليتلاءم والأذواق المختلفة، وأساليب الديكور المنوعة.

لتحقيق ديكور منزلي مُميز مستوحى من لون المرجان الطبيعي، يجدر اكتشاف ظلال هذا الأخير ومشتقاته، مع استنباط الأكثر مناسبةً من بينها لطراز المنزل وأثاثه، فقد ينتمي هذا الأخير إلى حقبة كلاسيكية، أو بالمقابل لأخرى معاصرة أو ما يدعو في كلّ الأحوال إلى اختيار درجات محددة من لون المرجان، بالانسجام مع الخامات والتشطيبات.

علمًا بأن الدرجة المنتقاة من لون المرجان قد تكون أكثر ميلًا للبرتقالي أم الوردي، داكنة أم فاتحة، جريئة أم مطفأة.

نصيحة خبراء اللون

تدعو نصيحة خبراء اللون إلى توزيع بعض قطع الأثاث ذات الألوان الحيادية أو الرائقة بين العناصر المُلونة بلون المرجان، بغية إراحة العينين، كما إلى الإفادة من ملمس الخامات في إبراز كلِّ لون، لا سيما في غياب النقوش. وتتمُّ الإنارة المدروسة مشهد الديكور، لتبدو غاية في الانسجام.

المرجان في الإضاءة

إذا حل لون المرجان في كريستال الثريا مثلًا، فمن الضروري إيلاء تصميم هذه الثريا أهميةً، بحيث لا يحجب الكريستال الملون مصدر الإضاءة. كما أن الخيار في جعل اللون المذكور يحضر في الإضاءة الثانوية يضفي بهاءً على الديكور، وقد يثريه، نظرًا للانعكاسات التي يُحقّقها.