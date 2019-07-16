الديكور بنكهة لون العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 10:47 صباحا

لون المرجان الطبيعي القوي (كورل) هو لون العام 2019، الذي يجمع بين جمالية الورد وحيوية البرتقال.

صحيح أن البعض قد يعتبر لون المرجان مُحيِّرًا، بيد أنه قابل للدمج مع البرتقالي والوردي والأزرق، وفق «سيدتي».

كما يمكن التفرع بلون المرجان إلى درجات أكثر ميلًا لأحد المكوّنين له، أي البرتقالي والوردي، وذلك ليتلاءم والأذواق المختلفة، وأساليب الديكور المنوعة.

لتحقيق ديكور منزلي مُميز مستوحى من لون المرجان الطبيعي، يجدر اكتشاف ظلال هذا الأخير ومشتقاته، مع استنباط الأكثر مناسبةً من بينها لطراز المنزل وأثاثه، فقد ينتمي هذا الأخير إلى حقبة كلاسيكية، أو بالمقابل لأخرى معاصرة أو ما يدعو في كلّ الأحوال إلى اختيار درجات محددة من لون المرجان، بالانسجام مع الخامات والتشطيبات.

علمًا بأن الدرجة المنتقاة من لون المرجان قد تكون أكثر ميلًا للبرتقالي أم الوردي، داكنة أم فاتحة، جريئة أم مطفأة.

نصيحة خبراء اللون
تدعو نصيحة خبراء اللون إلى توزيع بعض قطع الأثاث ذات الألوان الحيادية أو الرائقة بين العناصر المُلونة بلون المرجان، بغية إراحة العينين، كما إلى الإفادة من ملمس الخامات في إبراز كلِّ لون، لا سيما في غياب النقوش. وتتمُّ الإنارة المدروسة مشهد الديكور، لتبدو غاية في الانسجام.

المرجان في الإضاءة
إذا حل لون المرجان في كريستال الثريا مثلًا، فمن الضروري إيلاء تصميم هذه الثريا أهميةً، بحيث لا يحجب الكريستال الملون مصدر الإضاءة. كما أن الخيار في جعل اللون المذكور يحضر في الإضاءة الثانوية يضفي بهاءً على الديكور، وقد يثريه، نظرًا للانعكاسات التي يُحقّقها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشخير» علامة تحذيرية بنوبة قلبية