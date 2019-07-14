الدانتيلا والأشكال المنحنية.. ديكور بطابع أنثوي

للطابع الأنثوي في الديكور ملامح واضحة المعالم، تعكس شخصية المرأة ونعومتها، وهنا نستعرض طابعين أنثويين يزينان ديكورات المنازل.

الأقمشة المترفة

كلُّنا يرغب في الجلوس على أريكة ذات قماش فخم أو فراش مريح منجد بريش النعامة، ولتحقيق ذلك اختاري الأقمشة الناعمة بغية إضفاء طابع مميز على المفروشات. مثلًا: إذا كنتِ تضعين سجادة ذات قماش خشن، فنصيحتنا لك هي استعمال الأقمشة الناعمة للتباين، حسب «سيدتي».

الدانتيلا قماش مخرم، يضفي بدوره لمسة أنثويّة على المساحة التي يحل ضيفًا فيها، وغالبًا ما يحمل ألوانًا فاتحةً، ويطعم مشهد الديكور بلمسات راقية. ويمكن أن تدخل أقمشة الدانتيلا في تصميم الستائر، ومفرش السرير، وأدوات المائدة، وذلك عبر عقد الشوك والسكاكين والأكواب به، أو إلى الاكسسوارات، كالمزهريات واللوحات. ويحلو اختيار ورق الجدران بزخرفة الدانتيلا البارزة، وذلك لكساء جدار محدد في الغرفة.