أفكار لاستغلال مساحات غرف المعيشة

نقدم لك هنا بعض الأفكار التي تساعدك على حسن استغلال مساحات غرف المعيشة في بيتك.

فتعرفي عليها معنا وطبقيها لتحصلي على إطلالة مختلفة في منزلك، حسب «سوبر ماما».

استبدلي الكراسي التقليدية بالبين باجز أو البوفات المصنوعة من الأقمشة الأنيقة، لتحافظي على أناقة غرفة معيشتك.

استعيني بوحدات التخزين الرأسية، لجمع كراكيب المنزل.

ضعي مرآة على أحد حوائط الغرفة، لتبدو أوسع مما تبدو عليه.

استبدلي الطاولة الدائرية التقليدية بطاولة أفقية توفيرًا للمساحة.

لا تكثري من الإكسسوارات في أرجاء غرف المعيشة، حتى لا تبدو أكثر ازدحامًا وتعطي شعورًا أكثر بالراحة.