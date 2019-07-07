أخطاء يجب تجنبها في المطابخ الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 03:27 مساء

معظمنا يمتلك في بيته مطبخا صغيرا، لكن المطبخ الصغير لا يعني أن تكون إمكانياته محدودة، بأي حال من الأحوال.

إذ يمكنكِ تحويل مطبخكِ الصغير إلى مكان عملي ومريح، يساعدكِ على إنجاز مهامكِ بسهولة عن طريق تجنب الأخطاء التالية، وفق «سوبر ماما».

عدم استغلال المساحات بطريقة جيدة: استغلي كل ركن في مطبخكِ، خاصة الزوايا والأركان التي يصعب الوصول إليها، فمثلًا يمكنكِ إضافة وحدات تخزين عليا أعلى وحدات التخزين الأساسية، لتضعي بها الأدوات التي لا تستخدمينها باستمرار، لتوفير مساحة أكبر بالأسفل للأدوات التي تحتاجينها للاستخدام اليومي.

عدم الاهتمام بالإضاءة: المطبخ الضيق يحتاج إلى إنارة جيدة، لتعطي إحساسًا بالاتساع وتسمح لكِ برؤية أفضل، ويجب وضع الإضاءة الطبيعية أيضًا في الاعتبار، فمن الضروري أن يحتوي المطبخ على نافذة للتهوية الجيدة والسماح للإضاءة الطبيعية بالدخول.

استخدام ألوان داكنة في تصميم المطبخ: الألوان الداكنة توحي بالضيق، أما الألوان الفاتحة فتوحي بالاتساع والبراح، لذا يُفضل اختيار ألوان فاتحة للمطابخ الصغيرة.

استعراض الأجهزة الكهربائية: بعض السيدات يفضلن وضع الأجهزة الكهربائية، مثل الخلاط وعصارة الفواكه، وغيرها من الأجهزة التي تضيق المكان، والأفضل إعادتها إلى وحدات التخزين بعد الانتهاء من استخدامها.

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