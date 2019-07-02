كيفية اختيار الباركيه المناسب لمنزلك

يعكس الباركيه الفخامة والأصالة، وتتعدَّد نصائح الديكور المُتعلِّقة باختياره وتركيبه؛ إذ يتوافر بألوان عدّة، ويعدُّ من مجموعة واسعة من المواد، ومنها الصنوبر والبلوط والماهوجني.

وهنا تقدّم مهندسة الديكور ريهام فرّان أبرز النصائح لاختيار أرضيات باركيه المنازل، وفق «سيدتي».

مواد الباركيه

أصل الباركيه هو الخشب الطبيعي، بيد أن الاتجاه اليوم يبعد عن هذا النوع من الباركيه، لأنَّه غالي الثمن، ويتأثر بالخدوش. وعلى الرغم من أنَّه معزز بمادة عازلة للماء والرطوبة، فهو يتأثر بعوامل عدة تؤثر سلبًا في مظهره، لذا أصبح الباركيه المصنع، والمعد من مادة السيراميك التي تشبه البلاط مرغوبًا أكثر، فهو يدوم لفترة أطول مقارنة بالباركيه الطبيعي، ويتوافر بأي لون مرغوب، مثل لون خشب الجوز أو السنديان أو الموغانوم.

قواعد ونصائح

• الباركيه مادة ديكور تستخدم في العديد من المساحات، وهي عازلة، ويصح اختيارها أرضيات الشرفات الخارجية أيضًا.

• يصلح استعمال الباركيه في أية مساحة، سواء غرف النوم، أو الصالات المودرن (الحديثة)، علمًا بأنه لا يحبذ دمج الباركيه في الديكور الكلاسيكي.

• يُنسق الباركيه مع السقف المستعار، لناحية لون ونوع الخشب. وفي غرف نوم الأولاد، يفضل استخدام الباركيه ذي الألوان الفاتحة، أما في غرف النوم الرئيسة فيمكن استخدام أرضيات الباركيه داكنة اللون، حين تكون الجدران فاتحة. وفي صالات الاستقبال، يكرر استخدام الباركيه الداكن في الأرضيات والسقف.

• يستخدم الباركيه أيضًا في أرضيات المطابخ لكونه سهل التنظيف، مع الإشارة إلى أنه عند اختيار اللون الداكن له، يستحسن أن تكون درف الخزائن والإكسسوارات والأسطح من الحجر (الريزين أو الجرانيت أو الرخام)، بلون فاتح.

• تبدو أحيانًا عروق نافرة في الباركيه، ما يجعله يلتقط الأوساخ، وهناك الباركيه المسطح. عمومًا، يجذب استخدام أرضيات الباركيه في ممرات الشقق، أو أمام الباب الرئيس، كما يحلو الدمج بين بلاط السيراميك والباركيه لتعزيز الديكور الداخلي.