تنسيق اللون الأزرق في الأثاث

يُنصح باختيار ألوان الأثاث أولًا قبل اختيار درجات دهانات الحوائط، ويوجد العديد من تركيبات الألوان التي يمكنكِ الاختيار من بينها.

ونتحدث هنا بالتحديد عن اللون الأزرق في الأثاث، وفق «سوبر ماما».

والأزرق من الدرجات الشائعة التي تتجدد في كل موسم وتناسب أنماط الديكور المختلفة، سواء الكلاسيكي أو العصري.

فهذا اللون يمكنكِ تنسيقه بطريقة مختلفة بعيدًا عن الاختيارات التقليدية كالأبيض والأزرق، حيث ساد مؤخرًا تنسيق درجات الأزرق مع الأخضر والذهبي.

وكذلك من تنسيقات اللون الأزرق الشائعة والعصرية، درجة الأزرق مع المسطردة.

غرفة المعيشة

يمكن طلاء كامل الغرفة، أو أحد الجدران بالأزرق أو جعل الأرضية فقط بهذا اللون، فذلك يضفي جوًا صيفيًا على المنزل ويعطي إحساسًا بالراحة والاسترخاء. وإذا لم تتمتعوا بالجرأة الكافية للقيام بذلك يمكن استبدال الطلاء بأثاث للغرفة من اللون الأزرق أو أريكة بيضاء مع وسادات واكسسوارات زرقاء مبهجة ونابضة بالحياة.