نصائح للاهتمام بالأسطح الخشبية

الخشب بطبعه يشكّل مكانًا مناسبًا لاستقرار الغبار وتراكمه عليه بشكل كبير، كما أنّه يتأثّر بالعوامل الخارجيّة كأشعّة الشّمس والهواء وغيرها.

وحتّى لا يكون تنظيف الخشب أمرًا متعباً لا بدّ من تنظيفه بالطّريقة الصّحيحة، وذلك لحمايته من التّلف والتّشقّق، وحفاظًا على لمعانه ومظهره الجميل، حسب «موضوع».