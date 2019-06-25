نصائح للاهتمام بالأسطح الخشبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:27 صباحا

الخشب بطبعه يشكّل مكانًا مناسبًا لاستقرار الغبار وتراكمه عليه بشكل كبير، كما أنّه يتأثّر بالعوامل الخارجيّة كأشعّة الشّمس والهواء وغيرها.

وحتّى لا يكون تنظيف الخشب أمرًا متعباً لا بدّ من تنظيفه بالطّريقة الصّحيحة، وذلك لحمايته من التّلف والتّشقّق، وحفاظًا على لمعانه ومظهره الجميل، حسب «موضوع».

وفي ما يلي بعض النّصائح التي يجب اتّباعها للاهتمام بالخشب:
تجنّب تعريض الخشب لأشعّة الشّمس حتّى لا يتغيّر لونه مع مرور الوقت.
تنظيف الخشب بشكل مستمرّ تفاديًا لتراكم الغبار على سطحه.
تجنّب وضع الفناجين أو الأطباق على الطّاولات الخشبيّة مباشرةً، بل يجب وضع فوط خاصّة ومن ثمّ وضع الفناجين فوقها.
الابتعاد كلّ البعد عن استخدام الماء لتنظيف الخشب، وذلك لأنّه يتسبّب في تشقّقه.
الانتباه إلى نوعيّة الخشب المراد تنظيفه، فهناك الأسطح الخشبيّة الخشنة، ومنها المطليّة بأنواع معيّنة من الطّلاء، ومنها ما تمّت معالجته، فباختلاف نوع الخشب تختلف طريقة التّنظيف.
يمكن استخدام المكنسة الكهربائيّة في تنظيف الخشب، في حال كانت تضمّ القطعة المخصّصة لتنظيفه.
استخدام الفرش الخاصّة لتنظيف الزّوايا والأماكن الضيّقة الموجودة في القطع والأسطح الخشبيّة.

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