ديكور أصص الزرع والمزهريات لأسفل الدَرَج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 03:31 مساء

تضفي اللمسة الخضراء روحًا مبهجة على أي مكان تتواجد فيه، فهي مكافح الاكتئاب وعدو أي شعور بالضيق.

ويمكنك الاستعانة بها في منزلك من خلال مجموعة أصص مختلفة الأشكال والأحجام، كأن تكون أسفل الدَرَج مثلًا، حسب «هوميفاي».

وتعتبر أصص الزرع والمزهريات من الإكسسوارات الأساسية في أي منزل والتي لها أكبر الأثر في تجميل وتزيين إطلالته سواء بغرفه أو زواياه المختلفة، فهي تزيده حيويةً وبهجة بروح الطبيعة وتألق لمستها الخضراء.

ويمكن لأصص الزرع والمزهريات أن تكسب الساحة السفلية للسلم لمسة أجمل نتجت عن براعة المصمم في تنسيقها وإبراز جمالها مع ديكورات المنزل.

وتختلف أشكال وأحجام قصاري الزرع حسب المساحة المقرر توظيفها بها في المنزل، فكلما كبرت المساحة الغرفة أوالساحة، يكون عليك الاستعانة بأصص أكبر حجمًا بحيث تشغل مساحة من الفراغ ولا تكون تائهة وحدها وغير واضحة المعالم مما يجعل لأي عنصر آخر من عناصر الديكور فرصة الطغيان على جمالها.

أما في حال الاستعانة بأصص زرع كبيرة وضخمة في مساحة صغيرة فإن ذلك من شأنه بالتأكيد تضييق مساحة الغرفة وإعاقة قاطني المنزل عن الحركة بها بسهولة وسلاسة، لذا يجب عليك التدقيق في اختيار أصص الزرع وأحجامها المختلفة بما يتناسب مع بيتك.

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