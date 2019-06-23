تقسيم الصالة الفسيحة

في كثير من البيوت قد تكون الصالة على مساحة واسعة، وهو الأمر الذي يتطلب استغلالها حتى تؤدي أكثر من وظيفة، ولا يصبح شكلها مجرد مساحة فارغة.

وهناك طريقة لتقسيم الصالة الفسيحة عبر وضع طقمين من الأثاث فيها، وفق «سيدتي».

ومع هذه الرؤية، تلعب الكنبات والمقاعد دور الفواصل في المكان، وفي هذا الإطار يمكن جعل ظهر إحدى الكنبات الرئيسة في كلِّ طقم مواجهًا للآخر، بحيث يُضفي شعورًا بأن كل جلسة تحتلُّ غرفة مستقلَّة. وغالبًا ما تُعتمد هذه الطريقة لجعل إحدى الغرفتين مخصَّصة لاستقبال الضيوف، والثانية لتجمُّع أفراد العائلة.

يُمكن أيضًا تقسيم الصالة إلى جزئين، عبر التلاعب بالألوان، وذلك عند تطبيق لون طلاء مختلف على جدران كلِّ قسم، ولكن بصورة منسجمة، مما يجعل من الجدران تلعب دور الفواصل بين الغرفتين.