«الجزيرة».. قطعة عملية في مطبخك

من الرائج في ديكورات المطابخ الحديثة بناء الجزيرة أو «الكاونتر»، وهو سطح مستطيل أو مربع يستخدم كـ«منطقة عمليات» لإعداد الطعام.

مهندسة الديكور ديالا غمراوي، تقول: «إن أشكال الكاونتر في المطبخ المودرن تُراوح بين المستطيل ونصف الدائري والمربَّع»، لافتة إلى أن «الشكل المستطيل رائج، ولو أن الشكل يرتبط عمومًا بمساحة المطبخ، مع مراعاة إذا كان الأخير يقبع في مساحة مغلقة أو ينفتح على غرفة ثانية»، وفق «سيدتي».

وتشرح الخبيرة أن «الجزيرة المربعة تمثل الخيار الأنسب للمطابخ الضيقة، وهي تأتي ثابتة أو متحركة، أي مزودة بدواليب».

يرتفع الكاونتر نحو 90 سنتيمترًا، ويمكن أن تكون الكراسي على نفس مستوى سطحه أو أخفض منه.

وللجزيرة/ الكاونتر في المطبخ استخدامات عدة، وأبرزها:

التخزين، إذ هي تحتوي على عددٍ من الخزائن عند أسفلها من جهة، ومجموعة من الكراسي في الجهة المعاكسة. إشارة إلى أن حضور الكراسي ضمنها ليس أساسيًّا، وكلما كثرت وظائف الجزيرة كبر حجم المطبخ، والعكس صحيح. وفي شأن توزيع الكراسي، فيمكن أن تمتد على طول إحدى الجهات، أو أن تتخذ شكل حرف «إل» باللاتينية، أو أن تتوزع على طرف في الجزء الأخير منها.

قد يعلو حوض الجلي أو فرن للغاز وحدات التخزين في «الجزيرة».

يرتفع الكاونتر لنحو 90 سنتيمترًا، ويمكن أن تكون الكراسي على نفس مستوى سطحه أو أخفض منه.

إذا كانت الجزيرة في منطقة مفتوحة على غرفة المعيشة، يمكن أن تدمج في طرفها رفوف محملة بالكتب والأكسسوارات.

لناحية اللون، تأتي «الجزيرة» بنفس لون الخزائن في المطبخ، أو تُميز بلون مختلف. ومن الخيارات أيضًا، أن تحمل نفس لون خزائن المطبخ، مع تمييز سطحها بلون مختلف.

ولا مانع من تكرار اللون المستخدم لـ«الجزيرة» في أي وحدة من المطبخ، ولاسيما الشفاط. وبالنسبة لسطح الجزيرة، فقد يُصنع من الخشب أو الرخام أو الجرانيت الطبيعي أوالرخام الصناعي (كورين) الأكثر اعتمادًا اليوم.