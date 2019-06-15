كيفية اختيار ألوان طلاء الجدران

طلاء الحوائط هو القاعدة والأساس لديكور المنزل الذي يساعد على إبراز قطع الديكور الأخرى كالأثاث والمفروشات وغيرها.

واختيار طلاء حوائط غير مناسب من شأنه إفساد مظهر الغرفة، حسب «سوبر ماما».

وهنا يأتي السؤال كيف أختار ألوان طلاء الجدران؟

وللإجابة عن هذا السؤال، هناك قاعدة يمكنكِ اتباعها ستجعل الأمر سهلًا للغاية، وهي اختيار لون زاهٍ للحوائط كالأصفر واللبني والأخضر الفاتح، ولون متعادل للأسقف كالبيج، والأبيض والأوف وايت، ولون داكن إلى متوسط للأرضيات كالبني، الرمادي والبيج الداكن.

هذه القاعدة ستجعل تنسيق ديكور المنزل أمرًا بسيطًا، فالجدران الزاهية تمثل قاعدة رائعة للأثاث وتبرزه على عكس الطلاء الداكن، أما الألوان المتعادلة في السقف فتجعله يبدو أكثر ارتفاعًا وتعكس الإضاءة، وهو ما يساعد على منح الغرفة مظهرًا متسعًا.

والأرضيات الداكنة إلى المتوسطة تمنح الصورة الإطار النهائي، كما أنها تضفي تباينًا أنيقًا مع الجدران والسقف.

وبالطبع هذه ليست قاعدة ثابتة، فربما تفضلين الألوان الداكنة في الجدران، وهنا عليكِ تنسيقها مع ألوان أثاث فاتحة واختيار درجة الأبيض أو ألوان متعادلة للأسقف والأرضيات لعمل توازن مع لون الجدران.

